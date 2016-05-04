L’image classique du champ pétrolifère est ponctuée des flammes orange sortant des torchères qui évacuent les gaz inexploitables. Mais le torchage systématique contribue au réchauffement de la planète et gaspille une précieuse ressource non renouvelable. C’est pourquoi des États, des compagnies pétrolières et des institutions de développement ont souscrit à une initiative de la Banque mondiale qui vise à mettre un terme à cette pratique d’ici 2030.

Par une lettre d’adhésion datée du 19 avril, la Banque européenne d’investissement a rejoint la liste des signataires de l’initiative « Zero Routine Flaring ». « Votre initiative va dans le sens des engagements existants de la BEI en matière de développement durable et de la perspective dans laquelle nous envisageons l’avenir de notre action pour le climat », a écrit Jonathan Taylor, vice-président de la BEI, dans sa lettre adressée à la Banque mondiale. « C’est pourquoi nous sommes heureux d’y souscrire. »

Le vice-président Taylor observait que, dans la pratique, tout projet prévoyant un torchage systématique des gaz était exclu des financements accordés par la BEI depuis au moins 20 ans. De toute façon, la plupart des prêts consentis par la BEI à l’industrie du pétrole et du gaz portent sur des installations gazières, des gazoducs et des projets de stockage de gaz. Néanmoins, la lettre envoyée par la BEI est importante parce qu’elle soutient une campagne de la Banque mondiale qui, depuis avril 2015, a reçu l’adhésion de 18 États, 20 compagnies pétrolières, et 11 institutions de développement.

La réduction – et, à terme, l’élimination – du torchage systématique contribuera à la lutte contre le réchauffement de la planète. Grâce à ces efforts, les ressources mondiales limitées dureront aussi plus longtemps.

Si l’objectif paraît ambitieux, c’est parce que l’impact du torchage systématique (certaines pratiques non systématiques se justifient pour des raisons de sécurité) est loin d’être anodin :

• le gaspillage d’énergie dû au torchage équivaut à 3,5 % de la production mondiale annuelle de pétrole ;

• l’énergie gaspillée représente plus que les besoins en électricité du continent africain tout entier. Elle correspond à 20 % de la consommation de gaz des États-Unis et à 30 % de la consommation de l’Union européenne ;

• le gaz brûlé envoie dans l’atmosphère 300 millions de tonnes de dioxyde de carbone, soit environ 1 % des émissions imputables aux combustibles fossiles ;

• les scientifiques de la NASA rapportent que les émissions de dioxyde d’azote causées par le torchage contribuent considérablement aux dépôts de suie sur la glace arctique, dont la couleur noire absorbe la chaleur du soleil, faisant fondre les calottes glaciaires et monter le niveau des mers.

Qu’est-ce que le torchage systématique ?

Le pétrole brut est majoritairement extrait de la roche poreuse profondément enfouie sous le sol. Quand il arrive à la surface, il se vaporise partiellement. Comme il n’est pas rentable de comprimer le gaz émis et de s’en servir pour produire de l’énergie, il est généralement brûlé.

Le torchage est pratiqué parce qu’il serait encore plus dommageable de laisser simplement s’échapper ces gaz inflammables, composés principalement de méthane. Leur effet de serre est plus important que celui du dioxyde de carbone. Il n’en demeure pas moins que le torchage libère massivement du dioxyde de carbone dans l’atmosphère.

Les gisements pétroliers de Russie, du Nigeria et d’Iraq constituent les sources principales du torchage. Cette visualisation montre dans quelle mesure – et où – le torchage est pratiqué :