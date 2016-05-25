Qu’il s’agisse de rénovation d’écoles, de pistes cyclables ou de prévention des dégâts importants que causent les tremblements de terre, ce prêt représente un outil de développement durable au cœur du nouveau programme urbain de l’UE

Les élèves du secondaire de la partie sud de Bologne auront bientôt d’autres choix que d’aller s’entasser dans des classes surpeuplées situées loin de leur quartier. L’école Via Lombardia sera achevée fin 2016 et accueillera 225 jeunes, à proximité de leur domicile, dans des classes nettement moins bondées qu’actuellement. De plus, cette école sera :

construite en éléments préfabriqués, ce qui accélérera la construction ;

notée A+ pour les économies d’énergie réalisées grâce à un chauffage solaire et une bonne isolation ;

conforme aux prescriptions parasismiques (en 2012, un tremblement de terre dont l’épicentre se situait à 36 km de Bologne a causé la mort de 27 personnes dans la région).

« Les enfants disposeront d’un meilleur environnement pédagogique, ce qui améliorera leur formation », déclare Marika Milani, la directrice du service de réhabilitation urbaine de Bologne. « Ils n’auront pas de longs trajets à faire pour aller au collège. Ils ne s’entasseront pas dans une classe surchargée. Nous en sommes très fiers. »

Il y a beaucoup de projets dont Mme Milani peut s’enorgueillir. Grâce à un prêt de 50 millions d’EUR de la BEI, Bologne s’engage dans toute une série d’initiatives très différentes. L’ambition sur laquelle repose ce vaste programme d’un montant global de 160 millions d’EUR est de faire de la ville un lieu plus agréable à vivre et plus attrayant pour les entreprises et les visiteurs, mais également de mieux gérer les risques liés aux tremblements de terre et aux changements climatiques.

« Nous n’avions pas assez d’argent pour entreprendre tout cela pour notre belle ville », ajoute Mme Milani. « Nous avions vraiment besoin du prêt de la BEI. »

Vue aérienne de l’école Via Lombardia

Ce type de prêt de la BEI, appelé prêt-cadre car il sert à financer plusieurs projets, constitue un outil important pour les collectivités locales qui aspirent à une plus grande durabilité. Le programme urbain de l’UE, qui a été officiellement dévoilé à Amsterdam le 30 mai, accorde un place prépondérante à l’amélioration du financement des collectivités locales et régionales.

À Bologne, le prêt de la BEI soutiendra :

la rénovation de plusieurs bâtiments municipaux, de routes, d’espaces publics et de squares ;

l’achèvement d’une piste cyclable entourant le centre-ville historique ;

la restauration de la partie des célèbres arcades médiévales de Bologne menant au sanctuaire San Luca qui domine la ville.

La ville a proposé d’inscrire ces arcades sur la Liste du patrimoine mondial de l’Unesco. « C’est le symbole le plus marquant de Bologne dans les souvenirs des visiteurs », observe Mme Milani. « Mais nous n’avons pas besoin de mobiliser du temps et de l’énergie pour monter un dossier séparé en vue de leur restauration. Tous ces différents projets sont réunis en une seule opération avec la BEI, à un taux très avantageux. »