« J’ai deux enfants et, comme tous les parents, je m’inquiète beaucoup pour leur sécurité. Je ne veux pas les perdre en raison de la dangerosité des rues. La circulation s’est déjà beaucoup améliorée à Lviv ces dernières années, mais grâce à la BEI, nos enfants seront plus en sécurité et davantage de vies pourront être épargnées », déclare Lilija Lysenko, journaliste télé et rédactrice en chef de « Parents Channel ».

Modèle de meilleures pratiques pour la sécurité des routes en Europe de l’Est

Les administrations locales ukrainiennes ont une connaissance limitée des investissements et des considérations conceptuelles en matière de sécurité routière. Le dispositif d’assistance technique de la BEI les accompagnera afin de garantir la qualité des projets et le recours aux meilleures pratiques internationales pour leur préparation et leur mise en œuvre.

« Nous aiderons les villes à introduire et mettre en place de nouvelles normes routières, ainsi qu’à gérer les points noirs », affirme Henry Möykkynen.