Il y a quelques années, Gaia Salizzoni et Vittoria Brolis, deux amies vivant à Trente, en Italie, ont découvert qu’elles souffraient toutes les deux de douleurs pelviennes chroniques. Rien d’étonnant à cela : à l’échelle mondiale, ces douleurs concernent une femme sur quatre. Touchant les femmes en âge de procréer, ainsi qu’un certain nombre d’hommes, la douleur pelvienne chronique est caractérisée par des symptômes qui se manifestent pendant plus de six mois et dans une zone située entre le nombril et les hanches.

Compte tenu de leurs répercussions sur le quotidien, environ 73 % des personnes souffrant de douleurs pelviennes chroniques sont atteintes d’anxiété et de dépression. Il existe des traitements et des médicaments ciblant les symptômes physiques, mais rien concernant la santé mentale ou le bien-être psychologique. Et personne n’en parle vraiment.

Au sujet de cette première conversation avec Vittoria, Gaia se souvient : « C’était fou, parce que nous n’avions jamais entendu personne en parler auparavant. Pour nous, ça a été libérateur, comme ouvrir la boîte de Pandore. »

Les deux femmes ont créé Hale, une plateforme où les personnes souffrant de douleurs pelviennes chroniques peuvent trouver des conseils et bénéficier du soutien de leurs pairs.

Créée en Italie et maintenant basée à Berlin, Hale tire son nom des verbes anglais « inhale » et « exhale ». « L’idée est d’inspirer et d’expirer », explique Gaia. « Une personne qui découvre notre communauté et notre solution prend une profonde inspiration, se sent à l’aise et commence à aller mieux. »