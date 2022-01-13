Séparer le bon grain de l’ivraie

La première version du système est une extension gratuite pour navigateur. Quand un lecteur ouvre un article, que ce soit via le site d’un réseau social comme Facebook, un journal traditionnel en ligne ou un blog politique, l’extension pour navigateur l’examine et émet un jugement sous la forme d’une note de fiabilité. Le logo de The Newsroom se pare de vert pour les contenus dignes de confiance, de jaune pour ceux moyennement fiables et de rouge pour les contenus trompeurs ou inexacts. En cliquant sur le logo, vous pouvez visualiser une fiche détaillée qui explique comment l’évaluation a été obtenue.

« Nous avons compris que la transparence était un élément très important », affirme Pedro. « Autre élément majeur : la pluralité des sources. Par conséquent, cette évaluation permet également aux lecteurs d’obtenir une liste de suggestions pour approfondir leur lecture. »

L’algorithme de l’extension pour navigateur analyse un article en s’appuyant sur cinq piliers : les sources, l’auteur, le nombre de références et leur qualité, les principales affirmations contenues dans l’article et la présentation, responsable ou non, de l’information.

« À l’heure actuelle, nous utilisons des évaluations d’ONG indépendantes qui déterminent la fiabilité des sources d’information », explique Pedro. « Au fil du temps, nous apporterons notre propre éclairage pour les compléter. »

Par ailleurs, cette extension pour navigateur recueille des données sur la façon dont les informations – exactes ou trompeuses – circulent sur internet, et les partage avec les éditeurs et les fournisseurs de contenu afin de favoriser l’assainissement du paysage médiatique.

The Newsroom a été finaliste de l’édition 2021 du concours de l’innovation sociale. Ce concours a été créé par l’Institut BEI pour aider les entrepreneurs qui soutiennent l’environnement et la société. Lancée en décembre 2020, l'entreprise lisboète a remporté plusieurs autres bourses et prix.

Une plongée dans les profondeurs de l’actualité

L’entreprise prévoit de lancer cette année l’application Trusted News. Elle sera accessible par abonnement pour un coût qui reste à déterminer.

« Au fond, l’idée est de faire la jonction entre la fiabilité et les nouveaux moyens de consommer l’information », déclare Jenny. La nouvelle application fournira « une analyse des sujets et des thèmes d’actualité et un aperçu de la situation actuelle. Et si les personnes le souhaitent, elles pourront aller plus loin : prendre connaissance du contexte historique, des événements qui ont conduit à cette actualité dont elles s’informent aujourd’hui, mais aussi du contexte actuel. L’application mettra en évidence les différences que l’on peut observer entre diverses sources sur un sujet spécifique. Et, ce qui revêt une importance croissante, elle pointera aussi ce qui fait consensus. »

Pedro et Jenny disent que leur expérience professionnelle dans de grandes entreprises technologiques a joué un rôle dans leur volonté de trouver des moyens de favoriser un environnement médiatique plus sain. Parallèlement, ils estiment tous les deux que la puissance de la technologie peut être mise au service du bien.