C’est un hymne qui sied à merveille à Konekt, une entreprise belge travaillant sur plusieurs fronts pour faire éclore les talents de personnes comme Glorian Verneert et créer un monde dans lequel l’inclusion est la norme en matière de conditions de vie, d’apprentissage et de travail.

Comme d’autres pays européens, la Belgique dispose d’un système scolaire distinct pour les enfants handicapés. Selon Koen Deweer, directeur général du groupe Konekt, nombre de diplômés de ce système ne se connaissent pas suffisamment.

Dans ces écoles, « l’accent est beaucoup mis sur la difficulté d’avoir un handicap », explique-t-il. « Par conséquent, ces jeunes obtiennent un diplôme, mais n’ont pas de grandes perspectives. Ils ne se connaissent pas, ne savent pas en quoi ils sont bons. C’est pourquoi, chez Konekt, nous les aidons à découvrir leurs talents et à les mettre en pratique dans différents contextes comme le travail, la famille, la collectivité locale. »

À cette fin, Konekt dispose de plusieurs programmes de formation destinés aux jeunes adultes qui ont besoin d’un soutien cognitif en raison de problèmes tels qu’un handicap mental, l’autisme ou une lésion cérébrale acquise.

L’un de ces programmes consiste en une formation et un stage pour assurer des fonctions de co-surveillance dans les écoles maternelles. Un autre programme s’intitule Brake-Out. Il s’agit d’un cours sur trois ans pendant lequel des pairs, des formateurs et d’autres alliés aident les jeunes adultes à découvrir leurs talents et leurs centres d’intérêt au moyen d’activités diverses. Glorian Verneert en est à la première année de ce programme. Il y a également un programme de formation professionnelle en danse et une troupe appelée Platform-K qui se produit en Belgique et ailleurs.

Konekt dispose également d’un programme pour les surveillants, les enseignants et les conseillers dans des organisations à but lucratif et non lucratif.

« Nous voulons les inspirer et les former aussi dans le cadre de notre approche fondée sur les atouts afin de créer des environnements et cadres de travail plus inclusifs », poursuit-il.