L’entreprise Olmix, fondée en 1995, compte 800 salariés, 160 millions d’euros de chiffre d’affaires et a sa propre école, la Breizh Algae School dans la ferme où est né son PDG. On y enseigne comment utiliser les algues pour cultiver sans pesticides, antibiotiques ou additifs chimiques et Hervé Balusson d’ajouter « Quand j’ai dit que j’allais faire un poulet aux algues, tout le monde a ri. Le projet a été bien reçu au Japon et en Chine, ce qui a permis le développement de l’entreprise à l’international ».

La Banque européenne d'investissement a soutenu le projet d’Olmix avec un prêt de 30 millions d'euros en septembre 2017, car il représente une méthode durable pour nourrir une population mondiale en croissance comme le confirme Sébastien Collot qui a évalué le projet pour la BEI: « Olmix répond aux objectifs européens consistant à promouvoir les ressources biologiques maritimes, en valorisant les algues pour une agriculture durable et ayant un impact positif sur l’environnement »