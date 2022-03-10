Mikael Eydt aime dire qu’il est tombé amoureux à deux reprises à Copenhague.

Il a grandi dans une petite ville d’Allemagne, et son avenir professionnel après ses études était tout tracé : il dirigerait l’hôtel appartenant à sa famille depuis six générations. Mais avant cela, il voulait s’amuser et il s’est fait embaucher quelque temps comme barman dans la capitale danoise, sans pour autant se départir de sa curiosité pour son domaine d’étude à l’université : les affaires et le développement durable. « Comment un entrepreneur peut-il œuvrer pour le bien tout en bâtissant une entreprise solide ? » demande-t-il. « L’entreprise n’est viable que s’il développe l’activité. Cela signifie qu’elle doit générer des bénéfices. »

Peu de temps après son arrivée à Copenhague en 2018, il s’est mis en quête de jeunes entreprises danoises qui avaient adopté cette approche. C’est alors qu’il a rencontré Hannah Michaud. Elle tentait de lancer une entreprise qui valorisait les déchets de pommes issus de la production de cidre. Ils sont devenus amis, puis partenaires commerciaux et ont formé ce qui allait devenir Beyond Leather Materials. À peu près à la même époque, il a rencontré sa petite amie, ce qui a fini de le convaincre de rester au Danemark.

Deux mois après avoir déménagé à Copenhague, il a appelé ses parents et leur a dit : « Écoutez, je ne reviendrai probablement pas. Je suis désolé, mais vous devrez trouver quelqu’un d’autre pour l’hôtel. »

Dans un cours de biomimétisme à l’École de design et de technologie de Copenhague (Københavns Erhvervsakademi, KEA), Hannah Michaud avait étudié comment réutiliser la pulpe de pomme. « Le premier essai a consisté à transformer la pulpe en carton », explique Mikael Eydt. « Mais nous avons réalisé qu’il n’y avait pas vraiment de débouché pour ce produit. » Ils se sont alors tourné vers le marché des succédanés du cuir : s’ils pouvaient créer un produit de remplacement durable, le marché suivrait.