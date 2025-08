Les projets d’infrastructures dans ces pays du sud-est de l’Europe restaient souvent bloqués avant même d’avoir réellement commencé. Même s’ils obtenaient les subventions indispensables de l’UE, les bénéficiaires locaux ne possédaient pas l’expérience nécessaire pour mettre en œuvre de tels projets. Mais tout cela a profondément changé lorsque la Banque européenne d’investissement a fait intervenir ses experts en assistance technique sur le terrain.

« Rien ne remplace une présence locale », affirme Steve Richards, chef de l’équipe de Conseil en projets à la Banque. « C’est la première fois que les experts en mise en œuvre de la BEI travaillaient sur le terrain. »

Ces experts guident les régions et les municipalités à travers les méandres de la bureaucratie et des pratiques commerciales locales, levant les obstacles et accélérant les procédures pour faire avancer les projets. Composée de huit experts employés dans les bureaux de la BEI à Sofia et à Bucarest, l’équipe de Steve Richards rencontre chaque semaine ses contreparties au sein des administrations roumaines et bulgares.

Le résultat : « une augmentation considérable », selon Catalin Gheran, qui dirige le programme opérationnel roumain 2014-2020 relatif aux infrastructures de grande envergure. « Nous sommes passés d’un taux de mise en œuvre d’environ 30 % en 2013 à un taux proche de 90 % en 2016. Les avantages que ces projets apportent aux Roumains nous encouragent fortement dans notre action. »

Catalin Gheran explique qu’il avait toujours beaucoup de projets solides qui « présenteraient des avantages concrets plus importants s’ils étaient gérés correctement, moyennant une bonne assistance technique sur le terrain ». « Mais nous étions confrontés à des problèmes de mise en œuvre. La BEI nous a donné des conseils de qualité, ce qui a changé la donne. »

Conseils en projets

La mise en œuvre des projets ne se déroule pas toujours de manière harmonieuse, notamment dans des pays comme la Roumanie et la Bulgarie, qui accusent un retard dans l’utilisation des fonds de développement par rapport au reste de l’UE.

« Le défi était de taille : il a fallu aller au-delà des services d’assistance technique habituels », explique Steve Richards. Pour relever ce défi, la Banque a mis en place un service de conseils en mise en œuvre de projets, un cadre dans lequel elle fournit une assistance technique à des administrations publiques chargées de projets d’infrastructures clés. Ce cadre permet d’accélérer l’exécution des projets ainsi que l’absorption des Fonds structurels de l’UE.

« Les projets sont lancés plus rapidement et sont achevés plus tôt », observe Catalin Gheran. « Le soutien de la BEI est flexible, ce qui explique aussi sa grande efficacité. »

La Banque a apporté une assistance technique aux autorités roumaines à plusieurs niveaux grâce à la conclusion de contrats de services de conseil en projets d’une valeur de 19 millions d’EUR avec l’Agence des marchés publics et le ministère chargé des fonds européens. En Bulgarie, la BEI a appuyé la préparation et la mise en œuvre de projets soutenus par des fonds de l’UE.

Les conseils portent généralement sur des infrastructures de grande envergure, notamment dans les domaines de l’eau, des déchets solides et des eaux usées.

Renforcement des capacités

Les experts de la BEI et les consultants qu’elle engage aident les autorités de mise en œuvre à « acquérir les connaissances nécessaires pour s’adresser à d’autres investisseurs ou bailleurs de fonds », explique Simona Bovha, chef de la division chargée de la sélection des consultants et de la gestion des contrats à la BEI. « Ils les aident aussi à mieux comprendre l’environnement d’investissement. »

Ce cadre bénéficie des enseignements tirés ces dix dernières années par Jaspers (Assistance conjointe à la préparation de projets dans les régions européennes) en matière de préparation de projets en Bulgarie et en Roumanie. Il représente un prolongement et une évolution des travaux menés dans le cadre de Jaspers.