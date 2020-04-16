Le problème ne vient donc pas seulement du fait que le personnel ne peut pas venir travailler, ou ne peut pas produire et fournir des services. D’autres facteurs pèsent sur l’activité économique, par exemple du côté de la demande.

En effet, celle-ci est affectée par toutes les mesures de confinement prises pour limiter la propagation du virus. Les secteurs les plus concernés par ces mesures (filières du tourisme, des transports, de l’automobile, pour n’en citer que quelques-unes) sont ceux dans lesquels la demande a considérablement ralenti.

Alors, face à cette situation tout à fait exceptionnelle, de quelle aide les PME ont-elles besoin ?

Premier élément de réponse : c’est immédiatement que les PME ont besoin d’appui. À l’évidence, la réponse la plus facile à apporter consiste à proposer une aide d’urgence sur le plan des liquidités – par exemple en prolongeant les dispenses temporaires de remboursement et les différés de remboursement de capital. Parallèlement, il est essentiel de leur faciliter l’accès à de nouveaux financements, en proposant des crédits de fonds de roulement supplémentaires ou des lignes de liquidités (affacturage) et des facilités de découvert.

Fondamentalement, ces petites entreprises ont actuellement besoin d’accéder à des prêts bancaires mais se trouvent dans une situation où une banque examinant leur dossier ne jugerait pas qu’elles sont en bonne santé, n’est-ce pas ? Parce que si elles ne produisent pas à pleine capacité et si la demande de leurs produits n’est pas très forte, comme actuellement, elles pourraient ne pas remplir les conditions d’octroi d’un prêt classique, c’est cela ?

Effectivement, sur le plan de la qualité de crédit, les PME vont être confrontées à une détérioration de leurs indicateurs de crédit. Elles subiront des revers en matière de rentabilité, capacité de génération de recettes, réserves de liquidités – des aspects essentiels qui sont habituellement pris en compte pour évaluer les risques de crédit.

Vu qu’il est difficile de juger s’il s’agit d’un choc systémique temporaire et le temps nécessaire à une reprise, il est crucial que les banques continuent de prêter et d’accorder un appui financier. Sans cela, l’on assisterait à une sorte d’effet domino, qui se traduirait par un nombre croissant de défaillances.

Pour l’éviter, plusieurs États membres ont mis en place des mesures ad hoc qui prévoient des dispenses temporaires imposées par la loi pour les remboursements de prêts existants, ainsi que des garanties d’État destinées à inciter les banques à appuyer les PME.

Outre les dispositions que ces États membres adoptent au plan national, comment la Banque européenne d’investissement peut-elle aider ces entreprises ?

Nous devons nous concentrer sur les mesures qui peuvent être mises en œuvre rapidement à l’aide des instruments existants, afin de pouvoir apporter une réponse immédiate ; parallèlement, nous devons lancer d’autres initiatives, par exemple sous la forme de dispositifs de partage des risques avec des banques commerciales.

Consultez la page Est-ce que cela change tout ? de la Banque européenne d’investissement, la banque de l’UE. Abonnez-vous au podcast sur iTunes, Acast et Spotify.