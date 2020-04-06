Quelle sera l’incidence de cette crise sur le rythme de la transition numérique des petites entreprises ? Est-ce que cela change tout ?

La transition numérique touche tous les types de secteurs et d’activités. Rien n’y échappe. Ces dernières années, nous avons été témoins d’une transformation numérique à des degrés divers, tous domaines et secteurs confondus, et la crise du coronavirus, bien qu’elle ne modifie pas ce phénomène, pourrait néanmoins avoir un double effet (sur la transition numérique). D’un côté, elle accélérera sans doute l’adoption du numérique, notamment dans des domaines plus traditionnels, où le public hésite davantage à recourir aux solutions numériques ou aux applications industrielles à distance. Mais, dans le même temps, elle risque très probablement de retarder les investissements nécessaires au développement de solutions numériques ou à la promotion des projets de transformation numérique.

Les petites entreprises sont souvent qualifiées de forces vices de l’économie européenne. Elles représentent 99 % du tissu entrepreneurial de l’UE. Souvent, elles dépendent aussi du nombre de clients qui franchissent leur seuil. Pour une partie d’entre elles, le passage au numérique résultera-t-il de la crise du coronavirus ?

Le fait est que la transition numérique s’inscrit également dans le contexte des services que propose une PME. Certains services sont entièrement matériels et exigent une interaction. D’autres peuvent être proposés à distance via des canaux numériques. Pendant la crise, il est probable que les canaux numériques seront davantage utilisés. Utilisateurs et clients accepteront également plus volontiers ces solutions et se montreront davantage disposés à les adopter. Après la crise... une graine numérique aura été plantée. Tout ce qui aura été considéré comme viable et utile par les consommateurs aura un avenir. En revanche, ce qui n’aura été dicté que par la nécessité risque de connaître un certain recul.

Vous estimez donc que la crise poussera une partie des petites entreprises à passer au numérique, du moins celles qui seront en mesure de le faire ?

Oui, il y a là de nouvelles possibilités pour tout le monde. Et ces possibilités seront explorées. Que pourrions-nous faire que nous n’avons pas fait jusqu’ici ? Y a-t-il d’autres moyens, auxquels nous n’aurions pas pensé, de proposer nos produits ? Tout dépendra de ce dont vous disposez réellement et de ce dont vous avez effectivement besoin.

Une grande partie de la transition numérique se déroule à l’arrière-plan. Il s’agit de numériser un inventaire ou de relier celui-ci à la chaîne d’approvisionnement, afin d’automatiser un peu plus les pratiques. Je ne vois pas ce type de transformation stimulé par la crise. Celle-ci aura davantage d’incidence sur des interactions plus en rapport avec les clients. Les entreprises exploiteront forcément les nouvelles possibilités qui s’offriraient à elles. Hormis cela, il n’y aura pas de changements radicaux.

Certaines personnes, dès lors qu’elles ne sont pas exposées, sont plus à l’aise avec des méthodes traditionnelles. La crise est susceptible de les encourager à adopter des solutions auparavant négligées car, après avoir été contraintes d’y recourir, elles se montreront plus ouvertes et se mettront à les utiliser.

Certains pourraient en quelque sorte être incités par la crise, tandis que d’autres sont mus par le besoin de rendre leurs pratiques professionnelles plus efficaces et, à mon sens, c’est dans ce cadre qu’intervient la majeure partie de la transition numérique : afin de renforcer l’efficacité de ce que vous faites et de la manière dont vous le faites. Ce n’est pas uniquement une question de livraison.

Pouvons-nous envisager cela comme une nouvelle possibilité également ?

La crise mettra en évidence de nouvelles possibilités. La pérennisation de ces solutions dépendra de leur qualité et de leur efficacité, du fait qu’il s’agissait d’options valables ou de simples mesures d’urgence. L’avenir nous le dira.

Mais, comme je le disais précédemment, une graine aura été plantée. Un nombre croissant de ces solutions trouvera sa place. Leur utilisation reculera peut-être un peu au sortir de la crise, parce que les gens auront envie sortir et de faire comme avant. Mais, in fine, elles pourraient se développer car devenues familières aux yeux du public.