Dobila sem službo: Monika in slovenski elektronski cestninski sistem

Enfant, Monika Seitl rêvait de devenir archéologue et d’explorer l’histoire ancienne de sa ville natale, Laško, qui remonte à l’âge du fer. Aujourd’hui, au lieu de remuer le passé, c’est vers l’avenir du réseau de transport slovène qu’elle se tourne.

Monika a étudié l’administration publique à Ljubljana, mais alors qu’elle entamait son premier cycle à l’université, « la crise financière a frappé et le secteur public a arrêté d’embaucher », se souvient-elle. Pourtant, elle n’a pas baissé les bras.

Elle a décroché un emploi d’étudiante à temps partiel chez DARS, l’entreprise publique qui entretient les autoroutes slovènes. « J’ai travaillé au sein de plusieurs équipes et départements, ce qui m’a permis de me familiariser avec les opérations et les services de la société, mais j’étais sous contrats temporaires », explique Monika.

En 2017, la Banque européenne d’investissement a prêté 51 millions d’EUR à DARS pour la construction d’un système de télépéage pour les véhicules de plus de 3,5 tonnes. L’entreprise avait besoin d’une équipe pour réaliser cet important projet et Monika l’a intégrée.

« C’était mon premier emploi à temps plein et j’étais vraiment enthousiaste à l’idée de participer à ce projet », poursuit-elle.

Monika a contribué à développer le portail web DarsGo, qui permet aux conducteurs de suivre leurs péages et de recharger leur crédit.

À présent, les chauffeurs de camions n’ont plus besoin de s’arrêter pour payer aux postes de péage. Un dispositif électronique placé dans le véhicule permet une connexion sans fil avec les récepteurs montés sur les portiques de péage et enregistre le passage des poids lourds. Et sans les postes de péage, la circulation est plus fluide.

Le travail de Monika n’est que l’un des millions d’emplois créés ou maintenus grâce au soutien de la Banque européenne d’investissement, la banque de l’UE. D’ici à 2021, les investissements signés par le Groupe BEI au cours de la seule année 2017 devraient avoir entraîné un accroissement du PIB de l’UE de 1,1 % et la création de 1,2 million d’emplois. En 2036, on constatera encore une augmentation de 0,7 % du PIB de l’UE du fait des investissements effectués par la BEI en 2017, ainsi que 650 000 emplois supplémentaires.

Monika travaille à présent sur un projet international, le service de péage électronique européen, qui vise à permettre aux conducteurs de véhicules de plus de 3,5 tonnes de s’acquitter électroniquement des droits de péage avec un seul dispositif électronique dans l’ensemble des pays de l’Union européenne. « Chez DARS, je participe à l’essor d’une entreprise qui traverse une période passionnante. Et j’ai l’impression de faire vraiment évoluer les choses », affirme-t-elle.