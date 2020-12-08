Les pays ont dû réagir rapidement pour approvisionner leurs hôpitaux et centres de santé en équipements de protection essentiels, notamment en masques chirurgicaux, gants, produits désinfectants, sans oublier le matériel spécialement destiné aux soins intensifs liés au SARS-CoV-2, comme les lits de soins intensifs et les appareils respiratoires.

Même si, en mars 2020, la Hongrie ne figurait pas parmi les pays de l’UE les plus touchés, les autorités hongroises devaient néanmoins protéger la santé de leurs concitoyens en réduisant le taux d’infection. Le pays devait également se préparer à une possible deuxième vague d’infections. Cette étape allait se révéler précieuse, la Hongrie ayant été fortement touchée par la pandémie plus tard dans l’année.

Pour aider le pays à financer ses mesures d’urgence, la Banque européenne d’investissement a accordé un prêt de 162,5 millions d’euros à l’État hongrois. Il a servi à financer près de 500 types d’articles différents dont le secteur de la santé avait besoin pour enrayer la propagation de la maladie et traiter efficacement les patients.

« Il s’agissait d’un projet de soins de santé spécial pour la Banque », explique Tunde Szabo. « Nos projets portent généralement sur la modernisation des hôpitaux et l’innovation dans le domaine de la santé, mais nous vivons une situation exceptionnelle. Face à l’urgence manifeste des besoins, nous avons dû réagir rapidement afin de soutenir les États membres de l’UE et les aider à affronter la crise du coronavirus de toutes les manières possibles. »

Respirateurs, désinfectants, masques, ventilateurs, moniteurs de surveillance ne représentent qu’un échantillon des articles que les autorités hongroises ont pu se procurer grâce à ce prêt. « Le prêt a été consacré presque en totalité à l’achat de fournitures et d’équipements médicaux nécessaires au fonctionnement quotidien des centres de santé pendant une pandémie », poursuit Tunde Szabo.

Le matériel médical nouvellement acquis a été distribué dans toute la Hongrie.

Projet hospitalier en Tchéquie : des solutions simples face à la pandémie de COVID-19

La réponse de la Hongrie à la crise constitue l’un des nombreux « projets COVID-19 » soutenus par la BEI au cours de l’année écoulée. Le nombre de projets dans le domaine de la santé soutenus par la Banque a triplé par rapport à l’année précédente. Toutefois, les projets de la Banque dans le secteur de la santé en 2020 ne portaient pas uniquement sur des mesures d’urgence. Malgré des circonstances inédites, nous n’avons pas négligé nos objectifs à long terme en matière d’infrastructures sanitaires.

La crise du coronavirus a éprouvé les limites des services de santé locaux. La pandémie a également souligné leur vulnérabilité et leur manque de préparation. Les insuffisances des hôpitaux plus anciens ont été mises en évidence, poussant les autorités locales à trouver des solutions.

C’est la raison pour laquelle la BEI soutient la région tchèque de Bohême-centrale à l’aide d’un prêt de 48 millions d’euros afin d’améliorer son degré de préparation aux situations d’urgence et de moderniser ses infrastructures de soins de santé, de transport, de prise en charge sociale et d’éducation.

Plus de la moitié des fonds serviront à remettre en état et à moderniser cinq hôpitaux de la région, ainsi que le service ambulancier de la Bohême-centrale. Ces investissements renforceront l’accès à des services de santé de meilleure qualité pour près de 1,4 million de personnes dans la région. « Le programme permettra de rendre ces installations médicales plus efficaces, d’améliorer la qualité de leurs services, de contribuer à l’efficacité énergétique et de renforcer la préparation aux situations d’urgence », déclare Tunde Szabo.