Il y a deux ans, Christian Kroll et Tim Schumacher, le copropriétaire d’Ecosia, ont cédé leurs parts à la Purpose Foundation, créant ainsi une structure de « société à mission » ; ce statut garantit qu’Ecosia ne pourra jamais être vendue et que personne, ni même Christian le fondateur, ne peut faire de bénéfices ou percevoir des dividendes de l’entreprise.

L’engagement de l’entreprise en faveur de l’environnement, la transparence et l’éthique lui a valu d’accéder, en 2014, au statut de première entreprise allemande certifiée « B corporation », qui répond aux normes les plus rigoureuses en matière de performance sociale et environnementale, de transparence et de responsabilité. Outre de nombreuses autres distinctions décernées à Ecosia, elle figure parmi les finalistes de l’édition 2015 du concours de l’innovation sociale, une initiative de l’Institut BEI visant à aider les entreprises à s’attaquer aux problèmes de société.

D’immenses dégâts sur la planète

Le concept qui sous-tend Ecosia a germé lorsque Christian a achevé ses études universitaires en Allemagne. Il a alors passé plus d’un an à voyager, d’abord au Népal puis en Amérique du Sud au cours des années 2007 et 2008. Il était alors aux premières loges pour constater la pauvreté dans laquelle vit une grande partie de la population mondiale et a été confronté à de terribles réalités.

« J’ai vu les immenses dégâts que nous causons sur notre planète, en abattant de vastes superficies de forêts pluviales pour élever du bétail ou cultiver du soja », se souvient-il. C’est également au cours de ces voyages qu’il a découvert ce que sont les changements climatiques, en voyant de ses propres yeux leur impact.

« J’ai compris que c’est le plus grand défi auquel l’humanité est confrontée… et que, si personne n’intervient, alors c’est probablement à moi d’agir », témoigne-t-il. « J’ai compris que planter des arbres, ça permet de préserver la nature, mais aussi d’aider les gens. Et c’est aussi vraiment efficace pour lutter contre les changements climatiques. »

Au cours de ses études, Christian avait créé un comparateur en ligne de services bancaires ; si un internaute s’inscrivait pour bénéficier de l’un de ces services, il percevait une commission. Ce site a financé ses voyages et a fait germer en lui l’idée initiale de concevoir un moteur de recherche pour appuyer sa mission.

« Je me suis rendu compte que la plus grande partie de l’argent que je gagnais, je le restituais en fait à Google pour payer mes publicités », se rappelle-t-il. « Google a élaboré un modèle économique très astucieux et est en mesure de décider qui rendre visible sur la Toile ou non. Cela lui confère un pouvoir considérable, un pouvoir dont on peut espérer que la firme de Redmond n’abuse pas. Mais si vous l’utilisez de façon vertueuse, vous pouvez également amener les gens, dans l’idéal, à adopter un comportement plus respectueux du climat. »

Sa première initiative, basée au Népal, s’est soldée par un échec. Mais il a continué à développer son idée jusqu’à la création d’Ecosia en 2009.