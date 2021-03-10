© SkillLab Pour Christoph Bretgeld, l’une des clés de la réussite du système SkillLab est le remplacement des intitulés de poste par l’utilisation du mot « compétences ». (SkillLab)

« Un intitulé de poste dans une culture peut signifier quelque chose de complètement différent dans une autre culture », affirme-t-il. « Mais les compétences sont plus faciles à traduire. »

Pour lui, un autre avantage de l’approche de SkillLab est qu’elle procure un sentiment d’autonomie et de dignité dans la recherche d’emploi.

« Notre base de données comporte près de 14 000 compétences. Quand quelqu’un nous demande de citer nos compétences, même vous et moi peinons à répondre à cette question. Mais lorsque l’intelligence artificielle s’en charge, elle identifie rapidement les compétences et détermine lesquelles seront probablement associées. » L’application aide à présenter de manière précise les compétences et l’expérience et peut aussi permettre de créer un CV professionnel dans une langue qu’on ne maîtrise pas.

Croissance mondiale

En fin de compte, les demandeurs d’emploi – y compris les personnes qui n’ont pas travaillé depuis des années – expliquent souvent qu’ils ne s’étaient pas rendu compte du nombre de compétences qu’ils possédaient et que l’aide fournie pour les repérer renforce leur confiance, selon Christoph Bretgeld. Disposant d’un tableau plus complet de leurs domaines de compétence, ces personnes ont une meilleure idée du domaine où chercher du travail et quelles formations ou études pourraient renforcer leur valeur aux yeux des employeurs.

Le logiciel de SkillLab aide également les agences et les organismes à tirer le meilleur parti de leurs ressources, surtout lorsqu’une grande partie du travail doit s’effectuer à distance en raison de la crise du COVID-19. Karim Bin-Humam cite l’exemple d’une agence pour l’emploi à Thessalonique, où un grand nombre de réfugiés ont besoin d’aide pour trouver du travail.

« C’est une tâche herculéenne pour l’agence qui doit s’occuper de 300 à 400 personnes par mois et faire aussi face à une barrière linguistique, la plupart de ces demandeurs d’emploi ne parlant pas le grec », explique-t-il.

En seulement deux ans, l’équipe de SkillLab s’est rapidement étoffée : elle compte aujourd’hui 15 membres et prévoit d’en accueillir plusieurs autres au cours des premiers mois de 2021. L’entreprise a signé des contrats avec plusieurs villes européennes, ainsi qu’avec les autorités finlandaises et plusieurs pays d’Amérique latine. Elle travaille également avec l’Organisation internationale du travail, qui offre des licences d’utilisation de SkillLab à des organisations partenaires notamment en Jordanie et en Égypte.

Selon Christoph Bretgeld, de nombreux membres de l’équipe de SkillLab ont apporté leur expérience du bénévolat et cherchaient à avoir un plus grand impact grâce à la technologie.

« Le travail est constructif, car c’est une source de dignité et il permet de définir notre identité », conclut-il. « Nous avons cherché à donner à ces personnes le sentiment que des possibilités, des perspectives et l’inclusion s’offraient à eux. »