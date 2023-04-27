© Resortecs Smart StitchTM

Resortecs a en outre fait breveter deux innovations. Tout d’abord, il y a les fils à coudre Smart StitchTM, que les marques et les fabricants de mode peuvent acheter pour coudre leurs vêtements.

Ensuite, il y a les fours Smart DisassemblyTM, utilisés pour désassembler les produits fabriqués avec les fils Smart StitchTM, lorsqu’ils sont arrivés en fin de vie. Les fours sont efficaces à grande échelle : ils préservent la chaleur et récupèrent l’énergie dans un système en boucle fermée.

Proposer leurs produits aux marques de mode

Les recettes que Resortecs génère grâce à la vente des fils à coudre couvrent les coûts de désassemblage, de sorte que les entreprises de tri et de recyclage n’ont pas besoin de payer pour faire fonctionner les fours. Les marques de mode sont propriétaires du matériau désassemblé, comme du coton ou du polyester de haute qualité, qui sont de plus en plus demandés.

Elles peuvent vendre ce matériau aux entreprises de recyclage ou le réutiliser elles-mêmes dans de nouveaux vêtements.

Auparavant, les marques de mode n’avaient jamais vraiment eu affaire à des entreprises de tri et de recyclage.

Désormais, alors que les économies mondiales autrefois linéaires deviennent circulaires, elles sont de plus en plus sensibles aux produits et à l’expertise de Resortecs.

Selon Rawaa Ammar, « les marques ne s’y connaissent pas vraiment en circularité. Elles savent en quoi consiste la durabilité et peuvent gérer les matériaux, mais, jusqu’à présent, elles n’ont pas eu à gérer de chaînes d’approvisionnement.

Alors, même si l’idée de Resortecs, à savoir des fils thermofusibles, peut paraître simple, son impact potentiel sur la chaîne de valeur est immense. Resortecs est le chaînon manquant de ce cercle. Comme le note Cédric Vanhoeck, « en réalité, au-delà d’un fil à coudre, il s’agit vraiment d’un outil de gestion des risques de la chaîne d’approvisionnement ».

Les déchets textiles consomment d’énormes quantités de matières premières et d’eau, utilisent des produits chimiques dangereux et génèrent jusqu’à 10 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre.

Une évaluation externe du cycle de vie a montré que l’adoption de la solution mise au point par Resortecs et son association à un recyclage efficace peuvent réduire de 50 % au maximum l’empreinte carbone d’un vêtement en jean. Pour chaque jean recyclé et transformé en un nouveau vêtement, la consommation d’eau peut être réduite d’environ 3 000 litres.

Resortecs a été l’un des finalistes de l’édition 2022 du concours de l’innovation sociale organisé par l’Institut BEI, qui appuie des entreprises ayant un impact social, éthique ou environnemental.