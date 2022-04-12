Empresa Geral do Fomento (le « groupe EGF ») fournit des services de gestion des déchets à 6,3 millions de personnes – soit environ 60 % de la population portugaise – et traite approximativement 65 % des déchets municipaux produits dans le pays.

Le respect des directives de l’UE et de la législation nationale en matière d’environnement, ainsi que la réalisation des objectifs de recyclage, constituaient un défi pour l’entreprise. Ses installations de traitement ne pouvaient plus répondre aux besoins des municipalités en pleine croissance du Portugal.

« Il était manifestement nécessaire de développer le potentiel de l’économie circulaire dans le secteur des déchets solides, mais EGF ne disposait pas des fonds nécessaires pour intensifier ses efforts en vue de réduire la mise en décharge des déchets », explique Dimitra Panayides, chargée de prêts à la Banque européenne d’investissement.

EGF s’est adressé à son partenaire de longue date, la Banque européenne d’investissement, pour qu’elle l’aide à mettre en œuvre un plan ambitieux de modernisation de ses installations de traitement des déchets. Ce plan aide EGF à améliorer ses services dans le nord du Portugal, une partie moins développée du pays qui bénéficie des politiques de cohésion de l’UE. Il vise également à élaborer une nouvelle méthode de recyclage des déchets d’emballage et à produire de l’énergie renouvelable à partir de biodéchets.

« Le projet d’EGF que finance la la BEI revêt une importance vitale pour le nord du Portugal », déclare Emídio Pinheiro, président du groupe. « Il nous permet de réduire la quantité de déchets urbains mis en décharge sans traitement préalable et de renforcer les performances en matière de recyclage grâce à la collecte sélective. »

Collecte séparée, à la source, de tous les déchets solides

Avant 2021, les déchets déposés dans ces décharges faisaient l’objet de tous les contrôles nécessaires, mais ne subissaient presque aucun traitement. Désormais, une nouvelle installation appelée l’« unité de valorisation des déchets de Resulima » traite, valorise et élimine les déchets municipaux.

« Auparavant, les déchets solides étaient mis en décharge sans traitement préalable, hormis les contrôles obligatoires », explique Rui Silva, directeur de l’installation de Resulima.

Des ressources et de l’énergie, extrêmement utiles, n’étaient pas valorisées et les décharges constituaient une nuisance pour la population locale. Dans la nouvelle installation d’EGF, les déchets sont automatiquement séparés dès leur arrivée à la décharge.

« Notre nouveau procédé se différencie principalement par le fait que tous les déchets urbains passent par l’unité de traitement mécanique », poursuit Rui Silva. « Celle-ci sépare tout ce qui peut être recyclé et traite les biodéchets. Cela nous permet de garantir le traitement de tous les déchets générés par la population, en séparant ce qui peut être recyclé de ce qui ne peut pas l’être, au point d’origine. »

Cette nouvelle usine, qui servira de modèle aux autres, aide EGF à suivre le rythme de la croissance démographique et à desservir un plus grand nombre de régions rurales.