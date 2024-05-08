En mars 1998, le Portugal inaugurait le pont Vasco de Gama, une infrastructure emblématique nommée d’après l’illustre navigateur qui a établi la route maritime vers l’Inde. Célébrant la riche histoire du Portugal, ce projet colossal représente aussi un exploit important de l’ingénierie moderne. Il a radicalement modifié le paysage local et la manière de vivre et de se déplacer des habitants de la région.

Son impact a été significatif sur le développement des municipalités de Montijo et Alcochete, notamment sur le plan du tourisme et du commerce. Il a transformé la région environnante et amélioré les liaisons entre les différentes régions du Portugal. Franchi par plus de 62 000 véhicules au quotidien, il a changé la vie de milliers de personnes sur les deux rives de l’estuaire du Tage.

Le projet a bénéficié d’une contribution importante du Fonds de cohésion de l’Union européenne et d’un prêt de la Banque européenne d’investissement (BEI). Il témoigne de l’engagement de l’Union européenne à soutenir des projets qui renforcent les infrastructures des États membres et la cohésion entre ces derniers.

« Le financement de la BEI de 299 millions d’euros a contribué à mobiliser d’autres sources de financement. Il a permis que le projet soit mené à bien dans le respect des délais et du budget prévus », a déclaré Nuno Ascenso Pires, coordinateur des opérations de la BEI concernant le secteur public portugais. « L’incidence de cet appui ne s’est pas limitée à la construction du pont, mais s’est également traduite par des effets à long terme sur le développement économique et l’amélioration des infrastructures de transport au Portugal. »

Concrétiser l’ambitieux projet

La construction du pont sur le Tage a duré de février 1995 à mars 1998, soit 37 mois.

Les ingénieurs ont voulu concevoir un pont extrêmement robuste, capable de résister à des rafales de vent allant jusqu’à 250 km/h et à un tremblement de terre 4,5 fois plus puissant que le séisme qui avait frappé Lisbonne en 1755.