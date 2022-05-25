Atteint de démence, Geoff, le mari de Zoe Harris, n’était pas en mesure de faire part de ses besoins fondamentaux au personnel soignant. Cela a parfois eu de graves conséquences, comme lorsqu’il a été pris en charge temporairement pendant 72 heures, afin d’offrir à Zoé un peu de répit, elle qui s’occupe de lui à leur domicile de Horsham, à environ 60 kilomètres au sud de Londres.

« Geoff ne prend pas de lait dans son thé mais, par défaut, on le sert avec un nuage de lait, en Angleterre », explique Zoe. « En fait, après avoir passé le week-end dans un établissement de soins où l’on ne savait rien de lui, il s’est très sérieusement déshydraté, ce qui lui a pratiquement fait perdre la capacité de marcher. »

En 2010, lorsque Geoff a commencé à vivre à plein temps dans un établissement de soin, Zoe s’est mise à coller des post-it sur le mur à côté de son lit afin d’aider le personnel soignant à connaître ses préférences et ses sujets de conversation favoris.

« Ces quelques notes ont fini par constituer un véritable tableau, que j’ai plastifié afin de le mettre à jour quand je le voulais, et nous avons utilisé des symboles pour que le personnel puisse trouver l’information rapidement et facilement », poursuit Zoe. « Ce tableau ne visait pas à remplacer le plan de prise en charge. Ces documents peuvent souvent dépasser les 100 pages en fin de compte. Et la réalité, c’est que le personnel soignant n’a pas le temps de les lire. »

Ces détails peuvent sembler insignifiants, mais ils contribuent à établir une relation solide et à instaurer la confiance entre patients et soignants.

« Mon tableau n’exposait que les faits pertinents que le personnel devait connaître au sujet de Geoff, afin de les aider à nouer une relation avec lui », témoigne Zoe. « Et lorsque la personne responsable des soins m’a demandé si je pouvais lui fournir quelques-uns de ces tableaux pour d’autres résidents, j’ai compris que cet outil simple pouvait améliorer la prise en charge de milliers d’autres personnes dans la même situation que Geoff. »

C’est ainsi que Zoe a fondé MyCareMatters (anciennement Care Charts UK), une entreprise sociale qui cherche à améliorer les soins prodigués aux personnes atteintes de démence et en aide d’autres en situation de dépendance qui ne sont pas en mesure de communiquer de façon autonome. Le tableau de soins MyCareMatters a été adopté par plus de 1 400 établissements de soins au Royaume-Uni.