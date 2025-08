Les partenariats au cœur de la lutte contre les changements climatiques

Les défis mondiaux tels que les changements climatiques sont si vastes et complexes que tous les acteurs de la société, qu’il s’agisse des pouvoirs publics, des industriels, des particuliers ou de la société civile, doivent se mobiliser pour y faire face. Alors que le monde comptera huit milliards d’habitants cette année et plus de dix milliards en 2060, de nouvelles technologies seront nécessaires pour réduire radicalement les émissions de carbone tout en nourrissant et en soutenant cette population sans cesse croissante.

En tant que banque de l’Union européenne, la Banque européenne d'investissement (BEI) s’est engagée à financer des innovations et des projets qui contribuent à la réalisation de ces objectifs publics existentiels. Mais elle ne peut y parvenir seule. Les partenariats avec des organisations partageant une vision commune constituent un pilier de la stratégie de la BEI.

Breakthrough Energy, un réseau fondé par Bill Gates, figure parmi ces organisations partenaires qui partagent une même vision. Créé en 2015 par une coalition d’investisseurs privés comprenant certaines des personnes les plus riches de la planète, comme Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, Jack Ma, Mukesh Ambani, Michael Bloomberg et Richard Branson, Breakthrough Energy vise à soutenir les innovations conduisant à une économie neutre en carbone. Ce réseau gère des fonds d’investissement et des initiatives de conseil afin de mobiliser des investissements privés à l’appui de technologies à faible émission de carbone susceptibles de changer la donne.

Cette coopération a débuté en 2018 à la suite de discussions entre Breakthrough Energy et la Commission européenne, qui ont abouti à la signature d’un protocole d’accord. En 2019, la BEI et Breakthrough Energy ont contribué à hauteur de 50 millions d’EUR chacun à un nouveau fonds, Breakthrough Energy Ventures Europe, qui a déjà investi dans six jeunes entreprises innovantes développant des technologies bas carbone de pointe dans des domaines tels que l’hydrogène vert, les piles à combustible, le ciment efficient sur le plan écologique et les produits biochimiques issus des déchets végétaux.

Découvrez les partenariats à l’appui de la production de vaccins dans les pays en développement.

Des réseaux en faveur de la décarbonation

Toutefois, ce partenariat n’est pas de nature uniquement financière.

Breakthrough Energy et la Banque européenne d’investissement s’associent également pour organiser des ateliers et des conférences sur la décarbonation du secteur de l’énergie et les besoins d’investissement y afférents. L’Institut BEI, qui accorde des parrainages et des subventions à l’appui de l’enseignement supérieur et de la recherche en Europe, collabore également avec le programme Breakthrough Energy Fellows qui dispose d’un solide réseau aux États-Unis.

La Banque européenne d’investissement œuvre également aux côtés de la coalition Breakthrough Energy dans le cadre de Breakthrough Energy Catalyst Europe, un partenariat englobant le dispositif InvestEU et le programme de recherche Horizon Europe de la Commission européenne. Ce partenariat a pour but de mobiliser jusqu’à 840 milliards d’EUR d’investissements d’ici 2026 afin de soutenir l’expansion de technologies essentielles en matière de climat et d’améliorer la compétitivité de leurs coûts. La BEI, qui est le principal partenaire de la Commission européenne pour la mise en œuvre d’InvestEU, a l’intention de déployer plus de 400 millions d’EUR au titre de l’initiative Catalyst dans quatre secteurs clés : l’hydrogène propre, les carburants durables pour l’aviation, le captage atmosphérique direct et le stockage d’énergie de longue durée.

D’excellents partenariats ne cessent de prospérer. Cette année, la Banque européenne d'investissement a également annoncé un accord visant à renforcer son partenariat avec la Fondation Bill et Melinda Gates afin de stimuler les investissements dans les domaines de la santé, de l’alimentation, de l’assainissement, de l’inclusion financière, de l’égalité de genre et de l’adaptation de l’agriculture aux changements climatiques dans les pays à revenu faible ou intermédiaire, notamment en Afrique subsaharienne et en Asie du Sud. La branche spécialisée dans le développement de la Banque, BEI Monde, approfondira sa coopération avec la Fondation Gates afin de porter les efforts sur le renforcement des systèmes médicaux et des soins de santé primaires, sur la prévention de la poliomyélite et d’autres maladies infectieuses ainsi que sur la promotion de la recherche-développement dans le secteur de la santé. Les deux parties continueront également d’apporter conjointement leur soutien à la fabrication, à l’approvisionnement et à la livraison de traitements et de vaccins contre le COVID-19, le paludisme, le VIH, la tuberculose et d’autres maladies au sujet desquelles elles collaborent depuis 2020 par l’intermédiaire de la Plateforme de diagnostic médical pour l’Afrique.