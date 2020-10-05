Lorsqu’un institut de recherche ou une entreprise d’Europe envoie des données vers l’Amérique du Sud, les informations numériques doivent transiter par des câbles qui passent par les États-Unis. Un tel voyage a des implications sur le plan de la sécurité des données, mais il s’accompagne aussi de considérations de politique publique. Un câble numérique direct nécessite un investissement de taille, qui comporte un risque technique et commercial considérable : il doit parcourir 6 200 km de fonds océaniques, traverser pour ce faire des chaînes montagneuses sous-marines et des fosses profondes, et la plupart des clients ne sont disposés à acheter de la capacité qu’une fois le câble posé.

Toutefois, c’est précisément le type d’investissement pour lequel le fonds Marguerite II a été conçu. Dès lors, cet instrument doté de 745 millions d’euros a financé EllaLink, un câble reliant le Portugal continental, Madère, Cabo Verde et le Brésil, et dont la pose devrait être achevée en 2021.

« Marguerite est tout à fait unique », affirme Nicolás Merigó, directeur général du fonds et ancien dirigeant de Santander Infrastructure Capital. « Nous soutenons des projets entièrement nouveaux et complexes qui ne suscitent pas nécessairement le même intérêt auprès des fonds privés. »

Marguerite II investit dans des infrastructures totalement nouvelles, dans la plupart des cas avant que la phase de développement des projets ne soit achevée, c’est-à-dire à un stade auquel la plupart des fonds d’infrastructure jugent trop risqué de s’exposer. Le fonds soutient des projets dans tous les pays de l’UE (et dans les pays en phase de préadhésion), y compris dans certains qui sont moins développés et qui, à défaut, peineraient à trouver des investisseurs. Il contribue à concilier les objectifs de politique publique qui sous-tendent les investissements publics et la logique de profit sur laquelle reposent les financements privés en visant des rendements commerciaux associés à un profil de risque plus souple que celui de la plupart des fonds soutenus par des intérêts privés.