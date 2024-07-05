Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
Comment aménager une ville verte

La ville d’Oradea en Roumanie favorise la mise en place d’infrastructures urbaines durables à long terme en améliorant les transports publics, les espaces verts et l’efficacité énergétique

Par 5 juillet 2024
 

Écoutez

En savoir plus

Les petites villes peuvent jouer un rôle important pour promouvoir la durabilité et l’action pour le climat. Oradea en Roumanie en est un parfait exemple.

Centre social, économique et culturel important du nord-ouest de la Roumanie, capitale du département de Bihor et ville en pleine croissance, Oradea s’est fixé des objectifs clairs pour améliorer la qualité de vie de sa population et devenir un modèle de développement urbain durable. Au fil des ans, la municipalité a atteint ces objectifs et en a défini de nouveaux. Dans cette entreprise, elle peut compter sur le soutien de la Banque européenne d’investissement, une collaboration qui dure depuis 15 ans. Voici comment une ville relativement petite a réalisé de grands progrès pour améliorer la vie de ses citoyens.

« Il est très gratifiant de pouvoir constater les progrès accomplis par la municipalité », explique Patricia Llopis, la spécialiste principale des questions d’urbanisme à la Banque européenne d’investissement qui travaille avec Oradea. « La ville nous a prouvé, à maintes reprises, que sa petite taille n’était pas un désavantage. Ils ont renforcé leurs capacités au fil du temps, leurs connaissances et leur compréhension. Ils ont investi dans des projets toujours plus verts qui répondaient aux ambitions écologiques de la BEI, tout en ayant une incidence majeure sur la vie de la population et en produisant des résultats positifs. »

Oradea et la BEI

Depuis 2008, la municipalité d’Oradea a signé six contrats avec la Banque européenne d’investissement pour un montant total de 115 millions d’euros, dans le cadre d’un programme d’investissement d’environ 380 millions d’euros, cofinancé avec les Fonds structurels de l’UE. Ces prêts ont notamment permis à la municipalité de moderniser les transports publics et d’améliorer la sécurité routière, ainsi que de rénover l’hôtel de ville et plusieurs autres bâtiments publics importants. Avec le concours de la BEI, elle a également pu agrandir le service des urgences de l’hôpital local, renforcer l’efficacité énergétique de l’éclairage public ainsi que d’établissements scolaires et hospitaliers, construire des logements pour étudiants, exploiter les eaux souterraines pour produire de la chaleur géothermique et aménager de nouveaux parcs publics.

Plus récemment, en juin 2023, la BEI et la municipalité d’Oradea ont signé un prêt de 20,9 millions d’euros destiné à financer la mise en place d’un éclairage public intelligent, la modernisation du parc central de la ville et l’écologisation des transports publics. Oradea peut être une source d’inspiration pour d’autres villes de taille moyenne en Europe.  Au fil des ans, Oradea a travaillé avec la BEI sur 123 projets, étape par étape et projet par projet, ce qui a eu des incidences favorables sur la qualité de vie de sa population, sur l’environnement et sur le climat.

« En combinant des subventions au titre des Fonds structurels de l’UE et des prêts de la BEI, la municipalité d’Oradea a réussi à mettre en œuvre un certain nombre d’investissements d’impact plus rapidement et à une plus grande échelle que ce qui aurait été possible avec les seules subventions de l’UE », explique Snezhina Kovacheva, chargée de prêts à la BEI qui travaille sur ce projet. « La municipalité d’Oradea nous montre le type de résultats que l’on peut obtenir en associant une vision politique convaincante à des capacités de mise en œuvre à l’échelle locale. »

Shutterstock

Améliorer les bâtiments publics et les espaces verts

Le besoin de multiplier les espaces non bâtis, verts et récréatifs pour les habitants de la ville a conduit la municipalité à élaborer le programme « Oradea, ville verte ».

Ce document de planification stratégique décrit les priorités pour « l’aménagement d’espaces publics urbains verts et l’augmentation du niveau de vie de la population de la ville », explique Florin Birta, maire d’Oradea.

Grâce à ce programme, 91,3 % de la population aura accès à un espace urbain vert public à moins de cinq minutes à pied de son domicile d’ici à 2030 et la superficie d’espaces verts par habitant passera de 23 m2 à 29,4 m2, un excellent niveau selon les normes européennes.

Des bâtiments et des espaces publics plus efficaces sur le plan énergétique

L’investissement dans l’éclairage public intelligent – équipé de LED et de capteurs de mouvement – vise à améliorer la sécurité de la population d’Oradea, en veillant à ce que chaque route et chaque rue piétonne soit bien éclairée, en particulier en hiver.

La municipalité prévoit également un nouveau système de gestion pour maîtriser et réduire ses coûts énergétiques. Le nouveau système recense les pannes et réduit les temps de réparation.

« Nous voulons qu’Oradea soit une ville dynamique, où la municipalité joue un rôle clé dans le développement actif en créant les conditions propices à ce développement, grâce aux investissements publics nécessaires », a déclaré le maire, Florin Birta.

Centenarului pedestrian bridge in Oradea.
Municipality of Oradea
Tramway Astra à Oradea
Municipality of Oradea

Poursuivre le développement des transports publics

Chaque jour, le réseau de transport public local de la ville d’Oradea transporte 175 000 personnes, principalement en tramway et en bus. Des véhicules plus modernes et plus efficaces attirent davantage d’usagers et ont une empreinte carbone plus faible que des véhicules plus anciens, ce qui réduit la pollution environnementale et contribue à l’action pour le climat. 

La municipalité a l’intention de développer davantage les infrastructures dans ce domaine, de proposer de nouveaux moyens de transport public et de relier différents types de transports publics, ainsi que d’agrandir les zones piétonnes et les pistes cyclables.

La modernisation des rues de la ville donne la priorité aux transports publics par rapport aux voitures particulières.

À propos de l'auteur/l'autrice

Andreia Nuno

Andreia Nuno
Andreia Nuno

Les récits ont le pouvoir d’inspirer. J’écris au sujet de personnes et de projets qui changent la donne et j’espère inspirer les autres à faire de même.

