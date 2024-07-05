Les petites villes peuvent jouer un rôle important pour promouvoir la durabilité et l’action pour le climat. Oradea en Roumanie en est un parfait exemple.

Centre social, économique et culturel important du nord-ouest de la Roumanie, capitale du département de Bihor et ville en pleine croissance, Oradea s’est fixé des objectifs clairs pour améliorer la qualité de vie de sa population et devenir un modèle de développement urbain durable. Au fil des ans, la municipalité a atteint ces objectifs et en a défini de nouveaux. Dans cette entreprise, elle peut compter sur le soutien de la Banque européenne d’investissement, une collaboration qui dure depuis 15 ans. Voici comment une ville relativement petite a réalisé de grands progrès pour améliorer la vie de ses citoyens.

« Il est très gratifiant de pouvoir constater les progrès accomplis par la municipalité », explique Patricia Llopis, la spécialiste principale des questions d’urbanisme à la Banque européenne d’investissement qui travaille avec Oradea. « La ville nous a prouvé, à maintes reprises, que sa petite taille n’était pas un désavantage. Ils ont renforcé leurs capacités au fil du temps, leurs connaissances et leur compréhension. Ils ont investi dans des projets toujours plus verts qui répondaient aux ambitions écologiques de la BEI, tout en ayant une incidence majeure sur la vie de la population et en produisant des résultats positifs. »