Plus de 17 milliards d’EUR ont appuyé plus de 170 projets depuis le début des opérations de la BEI en Roumanie.

La BEI annonce ce jour 675 millions d’EUR de nouveaux financements à l’appui des transports, de l’aménagement urbain et des petites entreprises.

Un co-financement de 600 millions d’EUR est alloué au titre de la Facilité pour la reprise et la résilience au secteur des transports.

À l’heure où la Banque européenne d’investissement (BEI) célèbre le trentième anniversaire de sa présence en Roumanie, le Groupe BEI fait une série d’annonces importantes à l’occasion d’un évènement organisé dans les arènes BNR avec la participation de représentants des autorités roumaines et de Lilyana Pavlova, vice-présidente de la BEI.

Lilyana Pavlova, vice-présidente de la BEI : « Au vu des progrès de l’économie roumaine sur les 30 dernières années, je suis fière du soutien que le Groupe BEI a pu apporter, en tant que banque de l’UE, en contribuant financièrement à l’amélioration des écoles, des hôpitaux, des infrastructures publiques, des universités et des transports, sans oublier l’appui fourni à l’action climatique et aux petites entreprises. Notre engagement à l’égard de la Roumanie ne faiblit pas. J’en veux pour preuve les 675 millions d’EUR de nouveaux financements dont bénéficieront les transports, l’aménagement urbain et les petites entreprises, et dont 600 millions d’EUR contribueront à la bonne mise en œuvre de la Facilité pour la reprise et la résilience ».

Marjut Falkstedt, directrice générale du FEI : « Notre engagement en Roumanie est une véritable réussite, illustrant ce qu’il est possible de faire avec une collaboration efficace entre les entités locales, nationales et européennes. À ce jour, le FEI a mobilisé un soutien financier dont ont pu bénéficier plus de 56 000 entreprises roumaines, en grande partie grâce à notre partenariat avec l’État roumain. Moyennant une série de nouveaux accords, nous avons l’intention de rester étroitement engagés sur le marché roumain, en proposant des solutions de financement qui contribueront à stimuler l’entrepreneuriat, à renforcer le potentiel d’innovation du pays et à aider les petites entreprises dans leur transition écologique et numérique. Relever les défis auxquels nous sommes confrontés, au premier rang desquels les changements climatiques et leurs retombées économiques, nécessite des synergies et une coopération étroite. Nous sommes confiants dans le potentiel des partenariats commerciaux à long terme que nous avons noués, lesquels permettront un déploiement rapide du soutien aux PME roumaines ».

Améliorer les liaisons routières au profit des Roumains

Une première tranche de 600 millions d’EUR relevant d’un prêt d’un montant de 1,2 milliard d’EUR approuvé par la BEI contribuera à la construction d’une nouvelle autoroute reliant Ploiești à Pașcani en Roumanie orientale. Soutenue par la Facilité pour la reprise et la résilience de l’Union européenne, la nouvelle route fera partie du réseau transeuropéen de transport central. Elle aura un impact économique et social considérable sur la région, améliorera la sécurité et économisera un temps de trajet considérable. Outre le financement, le projet a bénéficié d’un précieux soutien technique de la BEI en matière de préparation (au titre du dispositif Jaspers) et de mise en œuvre (au titre de l’accord concernant des services de conseil à l’appui de projets).

Améliorer les villes grâce à l’efficacité énergétique

La BEI a annoncé la signature d’un prêt de 20,9 millions d’EUR avec la municipalité d’Oradea visant à financer des investissements dans les transports urbains, la rénovation urbaine et l’amélioration de l’efficacité énergétique dans les écoles, les bâtiments publics et l’éclairage public. La BEI a également signé un prêt de 30 millions d’EUR destiné à financer la rénovation énergétique de bâtiments résidentiels situés dans le 2e arrondissement de Bucarest. Ces deux financements s’inscrivent dans la continuité de la collaboration à long terme de la BEI avec ces autorités. Au cours des cinq dernières années, le Groupe BEI a alloué 398 millions d’EUR à l’appui du développement urbain et régional du pays.

Soutenir les petites entreprises et la transition écologique

Le Groupe BEI a fortement soutenu les petites entreprises roumaines, l’épine dorsale de l’économie du pays. Au cours des cinq dernières années, nous avons fourni 2,185 milliards d’EUR de financements afin de soutenir les petites entreprises et les entreprises de taille intermédiaire en Roumanie. La signature ce jour d’un prêt de 24,4 millions d’EUR entre la BEI et Garanti BBVA a pour objectif de soutenir l’accès au financement pour les petites entreprises. Le prêt facilitera l’accès aux financements pour des entreprises roumaines majoritairement situées dans des régions relevant de la cohésion, ainsi que pour celles qui investissent dans l’action pour le climat, afin de soutenir la transformation verte, inclusive et durable de l’économie du pays.

Au nouveau financement se sont ajoutés les remerciements adressés par Lilyana Pavlova, vice-présidente de la BEI, à Lara Tassan Zanin pour les cinq années de bons et loyaux services à la tête du bureau du Groupe BEI en Roumanie.

Informations générales

La BEI intervient en Roumanie depuis le début des années 90, améliorant la cohésion régionale, les infrastructures et les services de santé, et soutenant les petites et moyennes entreprises. La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Elle met à disposition des financements à long terme pour des investissements de qualité qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE. Après la pandémie de COVID-19 en 2020, la banque de l’UE a considérablement accru son appui au secteur des soins de santé en Roumanie en fournissant 1,1 milliard d’EUR. Cet appui a contribué au financement de trois hôpitaux régionaux et à la rénovation de 26 hôpitaux et établissements médicaux de petite dimension sur l’ensemble du territoire roumain. Récemment, le Groupe BEI a également mis l’accent sur d’autres domaines tels que l’enseignement supérieur, le soutien aux PME et les investissements dans la transition écologique. La Roumanie accueille l’un des plus grands bureaux du Groupe BEI au monde et est le principal bénéficiaire des services de conseil de la BEI, qui aident les autorités roumaines à préparer et à mettre en œuvre des projets cofinancés par les fonds de l’UE.

Depuis sa création, le FEI a accordé 2,3 milliards d’EUR de financements en Roumanie dans le cadre de 115 contrats. Ces investissements devraient mobiliser quelque 6,5 milliards d’EUR de financements et à ce jour, ils ont permis de soutenir plus de 381 000 emplois. Le FEI fait partie du Groupe BEI. Sa mission première est d’aider les très petites, petites et moyennes entreprises européennes à accéder aux financements. Le FEI conçoit et déploie des instruments de capital-risque, de capital de croissance, de garantie et de microfinance destinés spécifiquement à ce segment du marché. À ce titre, le FEI contribue à la réalisation des principaux objectifs stratégiques de l’UE, tels que la compétitivité et la croissance, l’innovation et la transition numérique, l’impact social et l’inclusion, les compétences et le capital humain, ainsi que l’action pour le climat et la durabilité environnementale.

Le dispositif Jaspers (Assistance conjointe à la préparation de projets dans les régions européennes, http://jaspers.eib.org/) aide les États membres de l’UE et les pays candidats à l’adhésion à mettre en œuvre des projets qui contribuent à l’utilisation rationnelle et efficiente des fonds de l’UE à l’appui des objectifs politiques européens. Jaspers est un partenariat d’assistance technique entre la Commission européenne et la BEI visant à soutenir des projets en Europe dans le cadre de mandats spécifiques.

L’accord concernant les services de conseil à l’appui de projets soutient des projets financés par l’Union européenne. Il a pour objectif d’accélérer l’exécution des projets et l’absorption des Fonds structurels et d’investissement européens.