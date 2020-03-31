Pensez-vous que le coronavirus changera la donne dans le domaine de la préparation aux pandémies ?

Pour mieux nous préparer, j’estime que nous devons changer trois choses.

Tout d’abord, nous devons renforcer nos cadres d’évaluation des risques. Rétrospectivement, nous constatons que le monde n’a pas écouté les signaux d’alerte lors des précédentes épidémies de SRAS. J’espère sincèrement que cette fois-ci, face à un impact mondial aussi dévastateur, nous allons voir le paradigme évoluer et assister à un authentique changement des mentalités au niveau mondial. Je sais que cela peut paraître un cliché, mais je ne vois vraiment pas d’autre moyen de nous garantir une meilleure préparation.

Lors de la dernière crise financière, vous avez peut-être entendu parler d’évènements qualifiés de « cygne noir » et du risque que représentent ces évènements très imprévisibles ou fortement improbables. Les cygnes étant généralement blancs, personne n’envisage vraiment l’existence d’un cygne noir avant d’en voir un de ses propres yeux ; ce n’est qu’à ce moment-là que vous prenez davantage conscience de cette éventualité, dont vous pourrez ensuite tenir compte dans vos futurs cadres d’évaluation des risques. Vous comprenez, d’une part, que vous aviez complètement sous-estimé un certain type de risque et, d’autre part, que vous pourrez désormais tenter de l’atténuer, afin d’être mieux préparé.

L’évaluation d’un risque est généralement fonction de la probabilité d’un événement multipliée par le préjudice que ce dernier pourrait causer. Selon vous, quelle partie de l’équation cette pandémie est-elle en train de modifier : sommes-nous davantage conscients de la probabilité d’une vaste pandémie balayant la planète, ou saisissons-nous mieux maintenant l’énorme impact d’un tel évènement ?

Les deux, dirais-je. Je repense aux débats passés sur les pandémies et l’état sanitaire mondial. Le prisme à travers lequel nous examinions ces questions était plutôt limité et étroit. Vous avez peut-être déjà entendu l’expression « maladies négligées » ou « maladies de pauvres », souvent utilisées pour évoquer des maladies infectieuses telles que la tuberculose, le paludisme ou le VIH, car considérées comme des affections concernant principalement les pays en développement. Aussi terrible que cela puisse paraître, on ne voyait pas vraiment comment elles auraient pu toucher toute la planète, l’humanité tout entière.

Alors même que la science nous montre que les virus ne connaissent pas de frontières, ignorent les limites que nous voudrions leur fixer – PIB, race ou encore nationalité –, nous avons malgré tout sous-estimé les risques. De toute évidence, nous avons également sous-estimé le préjudice économique.

Si l’on pense à l’analyse coûts-avantages qui a fondé les décisions prises autrefois sur l’investissement des États et des entreprises dans la R-D concernant les maladies infectieuses dans le domaine de la santé mondiale, nous parlons déjà de quelques milliards, soit un milliard par vaccin, et cela sur une durée de 10 à 15 ans. Ce qui nous a toujours paru une grosse somme d’argent... Par ailleurs, personne ne comprenait vraiment comment fonctionnait l’autre partie de l’équation, fortement tributaire de la situation des pays en développement et de l’impact possible sur le PIB de ces derniers, une variable qui nous échappait sans doute en grande partie. La sous-estimation a été totale.

Donc, si vous examinez tous les plans de relance actuellement dans le monde, nous parlons de dizaines de milliers de milliards. On pourrait dire que c’est le coût de notre inaction, à comparer à ce qu’aurait pu coûter la prévention, qui se serait peut-être chiffrée en dizaines de milliards, en envisageant un portefeuille de vaccins et des activités de recherche et de développement visant à préparer les systèmes sanitaires comme un outil de prévention.

Tout cela est stupéfiant. Connaissant le coût de l’inaction, aucun décideur rationnel ne s’abstiendrait d’investir dans la prévention. Malheureusement, nous disposons désormais des données nécessaires pour mieux comprendre. Ce ne sont plus des hypothèses ou des scénarios du pire. Malheureusement, ce très mauvais scénario, nous sommes en train de l’expérimenter.

Je dois également souligner un autre élément. Un décalage sur le plan temporel. Les décideurs politiques envisagent des cycles de 4 à 5 ans, à la suite desquels de nouvelles élections ont lieu, alors que les activités de recherche et de développement, en particulier concernant les vaccins, se déroulent normalement sur des cycles de 10 à 15 ans. Pensez aux vaccins contre le VIH, nous poursuivons encore leur mise au point et devons constamment les actualiser et les améliorer. Force est de constater qu’il y a bien un décalage temporel. Bien souvent, nous voyons que les dirigeants politiques n’ont pas d’incitations à investir massivement dans la prévention, car ils ne seront probablement pas ceux qui en récolteront les fruits le moment venu, lorsqu’un évènement improbable et difficile à saisir se produit.