Un entrepreneur élabore une solution pour les malentendants grâce à des infrasons qui leur permettent d’expérimenter la musique pour la première fois
Francesco Spaggiari est un entrepreneur, mais c’est avant tout un artiste. DJ professionnel et producteur, il évolue dans le monde de la musique depuis l’âge de 11 ans. En 2019, il crée sa société interdisciplinaire, Eufonia. Cette année-là, il organise également son premier festival à Berlin, à la croisée du son, de l’art et des sciences.
C’est à ce moment-là, témoigne-t-il, qu’il se « rend compte que le son ne suffit pas pour unir les gens, parce que les personnes sourdes ne peuvent pas en profiter. »
La musique est un élément omniprésent dans la vie de la plupart de nos contemporains : elle crée une atmosphère dans un café, déchaîne les foules lors de concerts en direct, ou imprime une couleur émotionnelle dans les films et les séries télévisées.
Avec son projet, intitulé Sub_Bar, Francesco élabore une solution de substitution pour les 70 millions de sourds profonds et 430 millions de personnes malentendantes dans le monde qui ne peuvent normalement pas expérimenter la musique. Il estime en outre que si la musique ne peut toucher qu’une partie de la population, c’est une perte pour tous. « On passe là à côté de la communication, de la diversité et de l’échange artistique », déplore-t-il.
De la musique au niveau des infrasons
Francesco avoue que pour concrétiser son idée de Sub_Bar, il fallait que deux conditions soient réunies. Tout d’abord, « je voulais imaginer une situation d’“écoute” permettant de réunir en un seul lieu les sourds et les entendants pour apprécier la musique de la même façon ». Et ensuite, « en tant qu’artiste, je voulais créer quelque chose de beau. »
Avec Sub_Bar, il remodèle la matière musicale et la fait évoluer du son vers les infrasons, c’est-à-dire les fréquences les plus basses que perçoit le corps, limitées à une plage comprise entre 30 et 150 hertz.
Cette musique dépourvue de son, nous la percevons dans le cadre d’une expérience non pas auditive, mais viscérale, avec nos sens haptiques qui sont liés à des récepteurs tactiles présents sur notre peau et dans notre corps. Tous ceux qui fréquentent les boîtes de nuit connaissent les fortes sensations que procurent le martellement des basses, dû aux infrasons. Mais Francesco explique que ce qu’il invite les artistes à explorer est plus profond et va au-delà du tempo répétitif diffusé dans un club.
Francesco a demandé à des artistes appartenant ou non au réseau Eufonia, y compris à certains qui sont sourds, de composer de la musique originale en n’utilisant que des infrasons. Les artistes viennent de divers horizons musicaux, du classique, de l’électronique et de l’art sonore.
Se limiter aux basses fréquences est certes un défi, mais il ouvre la porte à une immense créativité, estime Francesco. « Les musiciens sont très enthousiastes à l’idée de le relever. Ils ne savent pas comment s’attaquer au problème, mais il y a toujours une solution à la clé. » Par exemple, un musicien composant un morceau à l’aide d’une guitare et d’un micro pourra utiliser une pédale de modulation pour produire des infrasons et une caisse d’extrêmes graves pour augmenter le volume.
En 2022, Sub_Bar a été finaliste du concours de l’innovation sociale de l’Institut BEI, qui appuie des start-up ayant un impact social, éthique ou environnemental positif. Étant donné que l’équipe d’Eufonia ne vient pas du monde des affaires, elle a particulièrement apprécié le soutien pratique qu’elle a reçu.
Des événements Sub_Bar dans toute l’Europe
En plus de créer un catalogue de musique basé sur les infrasons, Eufonia met en place les conditions pour que ce nouveau type de musique émerge. Les projets Sub_Bar recouvrent la gestion des artistes, la publication et la supervision des droits d’auteur, des outils éducatifs, des listes de lecture à louer et des manifestations dédiées.
Eufonia a créé son premier événement Sub_Bar à Berlin à la fin de l’année 2021. Depuis lors, d’autres rencontres ont eu lieu à Lisbonne, Leipzig, Reggio d’Émilie et Porto.
En juillet 2023, Sub_Bar figurera à l’affiche du festival de musique électronique Awakenings, avec un DJ sourd nommé Kikazaru. Francesco estime que les projets Sub_Bar pourraient toucher plus d’un million de personnes d’ici 2027, et affirme que le champ des possibles est vaste : « Il n’existait pas de marché pour cette musique, parce que personne ne pensait que c’était faisable. »
Des établissements scolaires ont également manifesté leur intérêt. L’Université de Lisbonne prévoit d’envisager la mise en place d’un module Sub_Bar, et Francesco a été contacté au sujet de la création de cours destinés aux écoles de la ville, et dans le sud de l’Italie.
Bien qu’il soit trop tôt pour mesurer les effets de Sub_Bar, il a été démontré que la musique, d’une manière générale, a des effets positifs sur les plans psychologique, neurologique et sociologique. Dans un article de 2021 sur la stimulation haptique publié dans la revue Frontiers in Neurosciences, le chercheur Mark D. Fletcher écrit : « De nouvelles approches visant à améliorer la perception de la musique chez les malentendants pourraient améliorer considérablement la qualité de vie. »
Francesco approuve. « Ne pas avoir de musique, c’est un peu comme être privé de liberté », affirme-t-il. « On peut survivre sans, ou adapter sa vie au niveau dont on dispose, mais une fois que l’on a goûté à la liberté, on n’a pas vraiment envie de faire machine arrière. »