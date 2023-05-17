Francesco Spaggiari est un entrepreneur, mais c’est avant tout un artiste. DJ professionnel et producteur, il évolue dans le monde de la musique depuis l’âge de 11 ans. En 2019, il crée sa société interdisciplinaire, Eufonia. Cette année-là, il organise également son premier festival à Berlin, à la croisée du son, de l’art et des sciences.

C’est à ce moment-là, témoigne-t-il, qu’il se « rend compte que le son ne suffit pas pour unir les gens, parce que les personnes sourdes ne peuvent pas en profiter. »

La musique est un élément omniprésent dans la vie de la plupart de nos contemporains : elle crée une atmosphère dans un café, déchaîne les foules lors de concerts en direct, ou imprime une couleur émotionnelle dans les films et les séries télévisées.

Avec son projet, intitulé Sub_Bar, Francesco élabore une solution de substitution pour les 70 millions de sourds profonds et 430 millions de personnes malentendantes dans le monde qui ne peuvent normalement pas expérimenter la musique. Il estime en outre que si la musique ne peut toucher qu’une partie de la population, c’est une perte pour tous. « On passe là à côté de la communication, de la diversité et de l’échange artistique », déplore-t-il.