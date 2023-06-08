Pendant les dix premières années de son existence, AlgaEnergy a mené des recherches en testant diverses technologies, différentes espèces de microalgues et tout un éventail d’applications.

Ses fondateurs ont envisagé d’opérer dans le secteur de l’énergie, mais ils ont rapidement compris qu’exploiter le potentiel des microalgues sous forme de biocarburant prendrait de nombreuses années. Ils se donc sont tournés vers une filière où leur produit pourrait exercer un impact considérable, et assez rapidement : l’agriculture.

AlgaEnergy a remporté le deuxième prix de la catégorie spéciale consacrée à l’économie bleue et verte, lors de l’édition 2022 du concours de l’innovation sociale organisé par l’Institut BEI à l’intention des entrepreneurs qui apportent une contribution notoire à la société et à l’environnement.

Une source naturelle d’engrais

L’utilisation d’engrais chimiques dans l’agriculture dégrade les sols, pollue les nappes phréatiques et émet du protoxyde d’azote, un gaz à effet de serre 265 fois plus nocif pour l’environnement que le CO 2 .

Le recours aux pesticides dans l’agriculture peut contaminer les sols et l’eau tout en ayant des conséquences létales sur les oiseaux et les insectes utiles.

« Nous voulons que les microalgues se développent aussi vite que possible, afin de créer une concentration de cellules que l’on ne trouverait probablement pas dans la nature », expose Carlos Rodríguez-Villa Förster. Si les microalgues n’ont pas besoin de terres arables pour pousser, mais seulement de la lumière du soleil, de dioxyde de carbone et d’eau, c’est tout un art de les cultiver.

« On ne peut pas comparer leur culture à la production de vis. Il s’agit d’organismes vivants qui adapteront leur comportement si vous changez leurs conditions de vie. Même si vous utilisez la même espèce avec la même technologie et que vous la placez dans un endroit différent, les conditions environnementales ne seront pas les mêmes. »

En tant que pionnier dans le domaine, AlgaEnergy a plusieurs longueurs d’avance, et est la première entreprise certifiée B Corp dans son secteur. L’entreprise s’appuie sur un procédé durable pour cultiver des microalgues, induisant la photosynthèse dans un environnement dans lequel le pH, la température et le bilan nutritif sont contrôlés.