Miriam Reyes a débuté sa carrière comme architecte, mais elle s’est progressivement intéressée à l’enseignement, notamment au moyen de l’apprentissage visuel. Elle explique que nous recevons 90 % des informations via la vue et que le cerveau humain traite les images 60 000 fois plus vite qu’un texte. Et un grand nombre d’études montrent que l’apprentissage visuel laisse une empreinte plus durable sur la mémoire.

Dans un monde qui s’appuie de plus en plus sur la communication visuelle, Miriam s’est étonnée que les écoles n’aient pas davantage recours aux images pour apprendre aux enfants. Elle s’est aussi demandé si une approche visuelle de l’enseignement pourrait contribuer à la réalisation des objectifs en matière d’inclusion, de sorte que les enfants ayant des difficultés d’apprentissage puissent vivre la même expérience de la salle de classe.

Sa réponse a été de créer Aprendices Visuales (apprentis visuels), une organisation à but non lucratif basée à Séville qu’elle a cofondée avec Amélie Mariage en 2012. Aprendices Visuales a rencontré un public de plus d’un million d’élèves avec ses livres et applications, disponibles en cinq langues. Environ 35 000 personnes ont suivi des programmes de formation via sa plateforme en ligne. L’organisation a remporté le premier prix de l’édition 2016 du concours de l’innovation sociale, organisé par l’Institut BEI pour promouvoir des réponses créatives aux problèmes de société.

Une approche complémentaire

Miriam s’intéresse tellement au thème de l’apprentissage visuel qu’elle suit un cursus d’études supérieures dans le domaine de l’éducation pour mieux comprendre les méthodes d’enseignement utilisées actuellement avec les enfants et parfaire le concept d’Aprendices Visuales. Miriam et Amélie ont commencé par créer des livres et des applications numériques remplis d’images destinés à tout apprendre aux enfants : de la façon de se brosser les dents à la compréhension des émotions, en passant par la résolution de problèmes mathématiques. Elles ont créé un site web, mis le programme en ligne et les enseignants l’ont introduit dans les écoles.