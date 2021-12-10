Une autre option moins risquée

Chaque jour, rien qu’en Europe, environ 100 000 personnes se font faire une angiographie ; les problèmes liés à l’utilisation du colorant iodé ne sont donc pas négligeables. Il existe d’autres options, mais jusqu’à présent, elles étaient inaccessibles et parfois risquées. Une start-up italienne, Angiodroid, veut changer la donne. Cette entreprise a élaboré une autre méthode de diagnostic qui contourne le risque inhérent aux produits iodés.

« Nous avons mis au point le premier injecteur automatique de CO 2 en angiographie », explique Lorenzo Casadei, responsable du développement et du marketing de l’entreprise. « Le procédé est simple, numérique et sûr, et sans effets nocifs sur les reins des patients. »

Ce gaz a déjà été employé comme agent de contraste, mais cette utilisation était compliquée par le fait que, avec les techniques disponibles, il était difficile et risqué de l’administrer : en effet, de l’air peut être accidentellement injecté dans une veine, ce qui, contrairement au CO 2 , peut être dangereux.

L’appareil Angiodroid évite ces problèmes.

Le concept est né en 2011. Les premiers prototypes ont été mis au point, en collaboration avec le département de médecine expérimentale, diagnostique et spécialisée de l’hôpital universitaire St. Orsola de Bologne. Ce dispositif permet de contrôler très précisément l’injection du CO 2 dans le corps du patient. Le gaz proprement dit forme de minuscules bulles qui se dissipent rapidement et sont absorbées dans le sang du patient peu de temps après la fin du processus d’imagerie.

Angiodroid a été fondée en 2013 et dès 2014, 30 machines étaient utilisées en Italie et dans d’autres pays européens.