© Anaconda Biomed François Salmon a cofondé la société de technologie médicale Anaconda, dont il est le directeur général.

Cette intervention fut la première à se dérouler dans le cadre d’un essai clinique mené par Anaconda Biomed, une start-up axée sur les dispositifs médicaux qui a révolutionné le traitement des accidents vasculaires cérébraux. « Je suis heureux que nous ayons aidé des professionnels de santé à sauver des vies et à réduire le nombre de cas d’invalidité consécutifs à un accident vasculaire cérébral », déclare François Salmon, directeur général d’Anaconda depuis 2018.

Afin de pouvoir mener à bien d’autres essais, Anaconda Biomed a reçu, en octobre 2021, un financement sous forme de prêt d’amorçage-investissement de 10 millions d’EUR au maximum octroyé par la Banque européenne d’investissement. Ce prêt a également permis à la société barcelonaise d’accéder aux liquidités dont elle avait besoin pour poursuivre ses activités pendant la pandémie de COVID-19.

« Le système d’Anaconda est d’une agréable simplicité », explique Tom Andersen, un ingénieur de la Banque européenne d’investissement qui a travaillé sur le prêt. « Et il n’existe pas de meilleure mission que de chercher à améliorer, voire à sauver des vies. Ce système permet un meilleur traitement, qui présente un bon rapport coût-efficacité. »

Un dispositif innovant de traitement des accidents vasculaires cérébraux progresse comme un anaconda

Les artères carotides, qui s’étendent entre le cœur et le cerveau, de chaque côté du cou, peuvent s’épaissir lorsqu’un caillot bloque l’un des principaux vaisseaux sanguins. L’apport sanguin aux parties vitales du cerveau est alors interrompu. On est alors en présence d’un accident vasculaire cérébral. Plus l’artère est obstruée pendant longtemps, plus le patient est susceptible de souffrir de séquelles sur le long terme (paralysie, troubles du langage).