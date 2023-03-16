Beetle ForTech surveille l’approvisionnement mondial en bois pour garantir une gestion durable des forêts et empêcher le commerce illégal du bois dont sont faits nos meubles.
Si la chaise sur laquelle vous êtes assis(e) pendant que vous lisez cet article est en bois, il y a de grandes chances que ce dernier soit d’origine illégale.
À l’échelle mondiale, selon Interpol, jusqu’à un tiers des meubles en bois – chaises, tables, portes et lits – sont constitués en bois récolté illégalement. Chaque année, le monde perd 10 millions d’hectares de bois, soit une superficie de la taille de l’Islande, en raison de l’exploitation forestière illicite. Interpol affirme que la filière d’exploitation illégale du bois pèse près de 152 milliards de dollars par an, et qu’elle attire certaines des plus grandes organisations criminelles au monde.
L’abattage incontrôlé des arbres engendre une foule de problèmes, notamment la perte de biodiversité, la désertification et les émissions de gaz à effet de serre. En outre, la demande mondiale de bois ne fait qu’augmenter.
« L’exploitation forestière illégale représente un énorme problème. Cependant, personne n’en parle ou n’en a conscience. C’est un phénomène de niche, mais il touche tout le monde », déplore Matthias Sammer. Matthias est l’un des cofondateurs de Beetle ForTech, une start-up autrichienne qui vise à assurer une gestion forestière durable en déterminant l’origine de chaque grume tout au long de la chaîne d’approvisionnement.
Les quatre fondateurs de Beetle ForTech se sont rencontrés pour la première fois lors d’un hackathon organisé en 2019 par la filière bois autrichienne, où il s’agissait de résoudre le problème de l’approvisionnement illégal. Les membres de ce quatuor possédaient un bagage diversifié dans les domaines du commerce international du bois, de la gestion durable des forêts et de la technologie du bois et des fibres.
« Nous nous sommes penchés sur le problème pendant 72 heures environ. Nous avons mis au point un concept plutôt ingénieux, et c’est ainsi que tout a commencé », explique Matthias Sammer.
Beetle ForTech, une société fondée en 2021, s’est imposée comme un gendarme indépendant qui veille sur l’approvisionnement mondial en bois. Sa raison sociale inhabituelle est un clin d’œil à un insecte, le typographe européen de l’épinette, dont l’équivalent anglais est « European spruce bark beetle ». Chacun de ces coléoptères fore un logement selon un motif unique, tout comme la start-up appose un code différent sur chaque arbre afin de le suivre tout au long de la chaîne d’approvisionnement.
Utilisation d’identifiants uniques pour localiser les arbres
Plusieurs États ont adopté une législation interdisant la récolte illégale de bois. « D’un côté, les cadres réglementaires », poursuit Matthias Sammer, « de l’autre, l’application de la loi. C’est ce deuxième volet qui fait parfois défaut. »
Jusqu’à présent, dit-il, personne n’a fourni à la filière internationale de solution globale pour garantir l’origine de chaque arbre, ainsi que la légalité et la transparence de la chaîne d’approvisionnement.
Pour suivre chaque arbre et remonter jusqu’à l’emplacement exact où il a poussé, Beetle ForTech utilise un système de traçabilité et de certification du bois de bout en bout, basé sur des machines. Selon Matthias Sammer, son équipe applique deux procédures interconnectées.
Elle attribue tout d’abord un identifiant unique aux arbres. « Nous suivons le bois de la forêt jusqu’à la scierie, et nous marquons chaque arbre avec un code de type QR qui comporte la longitude et la latitude, entre autres points de données, puis nous suivons cette balise tout au long de la chaîne d’approvisionnement. »
Ensuite, l’entreprise observe par satellite les activités sur le terrain. Grâce aux données de localisation présentes sur chaque arbre, Beetle ForTech peut vérifier, depuis l’espace, si un tronc a effectivement été abattu, et surveiller également la forêt environnante.
Le profil habituel du client de Beetle ForTech est une grande scierie qui est propriétaire de forêts et engage des sous-traitants pour se charger de l’exploitation forestière. L’entreprise distribue aux ouvriers forestiers des dispositifs d’encodage pour marquer les arbres coupés et scanner les codes de type QR des arbres une fois à la scierie ; ces résultats sont confirmés grâce aux observations par satellite.
« Nous bouclons la boucle de l’information pour mettre le doigt sur le lieu exact où l’arbre a grandi », expose Matthias Sammer, « et disposer, sous forme numérique, de toutes les informations dont nous avons besoin, de la forêt à la scierie ; elles sont prêtes à servir à des fins de compte rendu ou d’analyse. »
La technologie, le maillon clé d’une chaîne d’approvisionnement sans faille
Beetle ForTech utilise la chaîne de blocs pour partager des informations entre les acteurs tout au long de la chaîne d’approvisionnement. L’entreprise développe l’apprentissage automatique et des technologies optiques pour assurer le décodage à la scierie et s’appuie sur Copernicus, le programme européen et gratuit d’observation de la Terre, pour effectuer la surveillance.
Selon Matthias Sammer, les licences octroyées devraient rapporter des revenus à la start-up grâce aux quatre volets suivants : logiciels de vigilance, suivi, surveillance des ventes, gestion de données. La technologie de l’entreprise devrait offrir une valeur ajoutée aux exploitants de bois qui cherchent à apporter la preuve que leur chaîne de contrôle est sans faille. « Nous l’avons constaté sur d’autres marchés : si vous pouvez prouver son origine de manière fiable, votre produit se vend mieux. Nous nous attendons à un effet similaire. »
Jochen Danninger, conseiller économique provincial de Basse-Autriche, a effectué une visite virtuelle de Beetle ForTech fin 2020 et reconnaît que la filière a besoin d’un tel outil. « Une chaîne d’approvisionnement complète et transparente est essentielle pour que nos producteurs et négociants de bois régionaux puissent documenter la qualité de leurs produits », argumente-t-il.
En 2022, Beetle ForTech a été finaliste du concours de l’innovation sociale organisé par l’Institut BEI, qui appuie des entreprises ayant un impact social, éthique ou environnemental au sein de leur communauté. Matthias Sammer affirme que cette expérience a été précieuse à bien des égards, qu’il s’agisse de la stratégie de communication, du modèle économique ou des possibilités de réseautage offertes.
La société teste actuellement des composantes de ses solutions de suivi dans différentes parties du monde et prévoit de déployer son système de localisation du bois en 2024. Pour la phase initiale, Beetle ForTech se concentrera sur les pins et sapins de haute valeur d’Europe centrale, qui représentent un marché potentiel de 650 millions d’euros. Selon Matthias Sammer, les racines d’un grand nombre des problèmes que rencontre la filière mondiale du bois se situent en Europe centrale, et il est donc logique de démarrer les activités dans cette région.