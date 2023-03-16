Elle attribue tout d’abord un identifiant unique aux arbres. « Nous suivons le bois de la forêt jusqu’à la scierie, et nous marquons chaque arbre avec un code de type QR qui comporte la longitude et la latitude, entre autres points de données, puis nous suivons cette balise tout au long de la chaîne d’approvisionnement. »

Ensuite, l’entreprise observe par satellite les activités sur le terrain. Grâce aux données de localisation présentes sur chaque arbre, Beetle ForTech peut vérifier, depuis l’espace, si un tronc a effectivement été abattu, et surveiller également la forêt environnante.

Le profil habituel du client de Beetle ForTech est une grande scierie qui est propriétaire de forêts et engage des sous-traitants pour se charger de l’exploitation forestière. L’entreprise distribue aux ouvriers forestiers des dispositifs d’encodage pour marquer les arbres coupés et scanner les codes de type QR des arbres une fois à la scierie ; ces résultats sont confirmés grâce aux observations par satellite.

« Nous bouclons la boucle de l’information pour mettre le doigt sur le lieu exact où l’arbre a grandi », expose Matthias Sammer, « et disposer, sous forme numérique, de toutes les informations dont nous avons besoin, de la forêt à la scierie ; elles sont prêtes à servir à des fins de compte rendu ou d’analyse. »

La technologie, le maillon clé d’une chaîne d’approvisionnement sans faille

Beetle ForTech utilise la chaîne de blocs pour partager des informations entre les acteurs tout au long de la chaîne d’approvisionnement. L’entreprise développe l’apprentissage automatique et des technologies optiques pour assurer le décodage à la scierie et s’appuie sur Copernicus, le programme européen et gratuit d’observation de la Terre, pour effectuer la surveillance.

Selon Matthias Sammer, les licences octroyées devraient rapporter des revenus à la start-up grâce aux quatre volets suivants : logiciels de vigilance, suivi, surveillance des ventes, gestion de données. La technologie de l’entreprise devrait offrir une valeur ajoutée aux exploitants de bois qui cherchent à apporter la preuve que leur chaîne de contrôle est sans faille. « Nous l’avons constaté sur d’autres marchés : si vous pouvez prouver son origine de manière fiable, votre produit se vend mieux. Nous nous attendons à un effet similaire. »

Jochen Danninger, conseiller économique provincial de Basse-Autriche, a effectué une visite virtuelle de Beetle ForTech fin 2020 et reconnaît que la filière a besoin d’un tel outil. « Une chaîne d’approvisionnement complète et transparente est essentielle pour que nos producteurs et négociants de bois régionaux puissent documenter la qualité de leurs produits », argumente-t-il.

En 2022, Beetle ForTech a été finaliste du concours de l’innovation sociale organisé par l’Institut BEI, qui appuie des entreprises ayant un impact social, éthique ou environnemental au sein de leur communauté. Matthias Sammer affirme que cette expérience a été précieuse à bien des égards, qu’il s’agisse de la stratégie de communication, du modèle économique ou des possibilités de réseautage offertes.

La société teste actuellement des composantes de ses solutions de suivi dans différentes parties du monde et prévoit de déployer son système de localisation du bois en 2024. Pour la phase initiale, Beetle ForTech se concentrera sur les pins et sapins de haute valeur d’Europe centrale, qui représentent un marché potentiel de 650 millions d’euros. Selon Matthias Sammer, les racines d’un grand nombre des problèmes que rencontre la filière mondiale du bois se situent en Europe centrale, et il est donc logique de démarrer les activités dans cette région.