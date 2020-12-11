Comment fonctionne le Fonds de garantie paneuropéen ? Son fonctionnement ressemble à celui du Fonds européen pour les investissements stratégiques, car il s’appuie sur une garantie du budget de l’UE permettant à la BEI de soutenir les investissements des entreprises. Sans cela, ces financements auraient été considérés comme excessivement risqués. Le Fonds de garantie permet à la BEI d’assumer encore plus de risques.

Grâce aux prêts octroyés dans le cadre du FEIS, le Groupe BEI a apporté un soutien sans précédent aux petites entreprises, partageant les risques des nouveaux financements avec des partenaires locaux dans toute l’Europe. L’EGF permet au Groupe BEI de poursuivre son action par l’intermédiaire de partenaires locaux, et ainsi d’atteindre les bénéficiaires ciblés. Il est en mesure d’assumer la plupart des risques relatifs aux nouveaux prêts octroyés aux bénéficiaires ciblés, sur la base des garanties fournies par les États membres participants.

À l’instar du FEIS, l’EGF s’appuie sur une garantie publique afin de mobiliser un volume de financements dépassant de loin ce qui aurait été possible par le simple recours à des subventions publiques. Toutefois, il diffère par ailleurs du FEIS, car le même concept est ici adapté afin de répondre à une crise urgente.

« Avec l’EGF, il est question de fournir des liquidités dans un contexte de crise », déclare Marcus Schluechter, conseiller du directeur exécutif du FEIS. « L’idée est de permettre à des entités fondamentalement viables, subissant les répercussions économiques de la crise sanitaire, de payer leurs factures et de survivre à la tourmente actuelle de sorte à pouvoir rebondir lorsque la situation se stabilisera. L’initiative vise beaucoup plus clairement à soutenir les petites et moyennes entreprises. »

Un fonds de garantie soutient les petites entreprises pendant la crise due à la pandémie de COVID-19

Lorsque la pandémie s’est propagée au printemps, les petites entreprises de toute l’Europe ont dû fermer leurs portes à cause du confinement. La première raison d’être du Fonds de garantie est de les aider, en consacrant 65 % au minimum de l’enveloppe disponible à l’appui des PME. Le Groupe BEI a également lancé une série de programmes d’urgence :

10 milliards d’euros de fonds de roulement supplémentaires grâce à des lignes de liquidités accordées aux banques ;

10 milliards d’euros de prêts aux PME via des programmes d’achat de titres adossés à des actifs ;

8 milliards d’euros de financements à l’aide de dispositifs de garantie permettant un déploiement immédiat ;

6,7 milliards d’euros de financements soutenant des projets en lien avec la pandémie de COVID-19 hors UE ;

6 milliards d’euros de financements à l’appui d’investissements dans les infrastructures de santé et la mise au point de vaccins et de médicaments.

Les États membres de l’UE ont tous été invités à apporter à l’enveloppe de 25 milliards d’euros au maximum du Fonds de garantie une contribution proportionnelle à leur quote-part du capital de la BEI. Dans le cadre de ses opérations, le Fonds s’efforcera de maintenir à 20 % la perte nette attendue sur les engagements au titre de la garantie.

« Nous voulons toucher un très grand nombre de PME dans tous les secteurs », déclare Piotr Stolowski, qui dirige la mise en œuvre de l’EGF au sein du FEI.

L’héritage du FEIS en matière de garanties

L’EGF relève d’un ensemble de programmes élaborés en réponse à la pandémie de COVID-19, dans un contexte où la Commission européenne a uni ses forces à celles des États membres de l’UE et des institutions européennes pour préparer un plan d’aide rapide et massif à l’appui des entreprises dévastées par la pandémie. En parallèle, le FEIS était déjà à l’œuvre, mettant aussitôt à disposition des centaines de millions d’euros de financements pour des projets visant à lutter contre la pandémie.

Avec le soutien du FEIS, la BEI a financé en mai une opération de 50 millions d’euros visant à appuyer les essais cliniques menés par la société germano-israélienne Pluristem pour son traitement contre le coronavirus, qui fait appel à des cellules placentaires pour lutter contre les infections. En juin, la Banque a recouru à la garantie au titre du FEIS pour fournir à la société allemande BioNTech un financement de 100 millions d’euros pour son programme de vaccin contre le coronavirus.