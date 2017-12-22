En 2015, la communauté internationale s’est engagée à réduire les émissions de gaz à effet de serre et est parvenue à en calculer le coût. Deux ans plus tard, la question des changements climatiques fait toujours l’objet de discussions. Et pourtant, le climat n’est pas le seul thème « vert » qui nécessite une solution financière. Nous avons donc décidé de préparer une série de podcasts sur la finance verte pour expliquer les enjeux de la transition vers une économie sans carbone, ainsi que les solutions possibles.

Dans l’épisode consacré au financement climatique, des spécialistes résument les raisons du réchauffement planétaire et expliquent le développement du financement de l’action en faveur du climat. Le financement climatique a pour but de soutenir l’action en faveur du climat en contribuant à réduire les émissions de gaz à effet de serre et en aidant les populations à s’adapter aux changements climatiques.

Podcast sur le financement pour l’environnement

Le financement climatique n’est qu’une partie de l’activité financière que l’on peut qualifier de « verte ». Nous avons également enregistré un podcast avec des experts de la Banque européenne d’investissement qui travaillent dans le domaine du financement pour l’environnement.

Le financement pour l’environnement fait appel à des instruments financiers qui fixent le juste prix de l’utilisation des ressources environnementales et déterminent qui devrait payer, au bénéfice de l’environnement.

Podcast sur les obligations vertes

Certains projets liés au climat ou à l’environnement sont financés grâce à la vente d’obligations. Il y a dix ans, la BEI a commencé à émettre des obligations climatiquement responsables, ou « obligations vertes », comme on les appelle désormais. À l’heure actuelle, ce marché représente 200 milliards d’EUR.

Les obligations vertes permettent de faire en sorte que les investissements auxquels elles se rapportent contribuent directement à lutter contre les changements climatiques, la dégradation des systèmes environnementaux ou la perte de la diversité biologique. De cette manière, les investisseurs savent que leur argent sert à soutenir l’action en faveur du climat et peuvent mesurer son impact, par exemple en quantité de dioxyde de carbone économisé.

