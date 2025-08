© Frontier Annicent Busingye

Sortir de sa zone de confort

Frontier emploie également d’autres femmes pour l’exploitation et l’entretien des centrales hydroélectriques, postes qui sont habituellement perçus comme étant dévolus aux hommes dans les communautés traditionnelles. Annicent Busingye est la directrice chargée de l’exploitation et de l’entretien du portefeuille d’actifs de Frontier Energy en Ouganda. « Ma mission est de donner des moyens d’agir aux femmes et aux filles de mon pays, de les protéger et d’investir en elles en assumant le rôle de mentor et de modèle », explique-t-elle.

« Mon travail me sort de ma zone de confort tous les jours et j’adore ça », ajoute-elle. « Nous avons embauché des cheffes d’exploitation et nous continuerons à donner la possibilité à des femmes et à des filles de s’occuper de l’exploitation et de l’entretien des petites centrales hydroélectriques de Frontier. »

Entretemps, Hellen Sange a fini de coudre la nouvelle robe. Elle est magnifique.