Sain töitä: Suomessa ”kaikki on mahdollista”

À Oulou, la ville natale de Viivi Tuukkanen, le marché du travail était morose au moment où, en 2014, elle a achevé ses études à l’université des sciences appliquées. Diplômée en économie, Viivi est seulement parvenue à trouver un emploi de conseillère financière dans une banque locale. « Ce n’était pas mon truc », avoue la jeune femme de 29 ans. « À Oulu, la situation était désastreuse. »

Après avoir eu un bébé, elle est retournée dans son ancienne université suivre un programme de formation « Marketing numérique et vente en ligne », financé par l’UE. Un jour, elle a lu un article de journal évoquant un prêt de 50 millions d’EUR accordé à Hoivatilat par la Banque européenne d’investissement. Hoivatilat, qui construit et entretient, pour des municipalités, des écoles, des garderies et des résidences pour personnes âgées, a publié peu après une annonce de recherche d’une assistante commerciale ; même si ce n’était pas le poste de marketing numérique qu’elle cherchait, Viivi a décidé de postuler. « Je savais qu’il s’agissait d’une entreprise en pleine croissance et que je pouvais nettement élargir l’envergure du poste par rapport à son intitulé. »

Elle a commencé ce travail en juin 2018. Début 2019 elle jouait déjà le rôle de coordinatrice des volets administratifs et marketing en ayant fait évoluer son poste.

Le travail de Viivi n’est que l’un des millions d’emplois créés grâce au soutien de la Banque européenne d’investissement. D’ici à 2021, les investissements signés par le Groupe Banque européenne d’investissement au cours de la seule année 2017 devraient avoir entraîné un accroissement du produit intérieur brut de l’UE de 1,1 % et la création de 1,2 million d’emplois. En 2036, on constatera encore une augmentation de 0,7 % du PIB de l’UE du fait des investissements effectués par la BEI en 2017, et la création de 650 000 emplois supplémentaires.

« Tout le monde veut contribuer à la croissance de cette entreprise »

En Finlande, le vieillissement de la population est l’un des plus rapides au monde et la demande de résidences pour personnes âgées est en plein essor. Les infrastructures municipales existantes accusent les années, qu’il s’agisse des maisons de retraite, des garderies ou des écoles maternelles. Selon Viivi, « les écoles maternelles et les résidences pour personnes âgées sont en très mauvais état ». « Certaines villes n’ont pas de ressources pour investir dans de nouveaux bâtiments. »

Hoivatilat axe son activité sur la construction des infrastructures dont les municipalités ont besoin, pour leur louer ensuite. Dans plus de 60 localités de Finlande et de Suède, elle gère 150 projets environ, dont quelque 70 concernent des écoles maternelles.

Viivi explique que la croissance rapide de l’entreprise a engendré, parmi ses 20 employés, une ambiance résolument constructive. « Tout le monde veut contribuer à la croissance de cette entreprise », témoigne-t-elle. « Tel est l’esprit positif dans lequel nous travaillons. » Sur le plan professionnel, dit-elle, ce travail débouche sur d’innombrables perspectives de formation et d’acquisition de connaissances.

« Tout est possible ici. »