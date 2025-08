Comment une banque peut-elle encourager les entreprises à réduire leurs émissions ? Lier le taux d’intérêt d’un prêt à une réduction des émissions, voilà une méthode qu’applique la Banque européenne d’investissement.

La Banque l’a utilisée pour la première fois au mois de juillet, lorsqu’elle a signé un prêt de 300 millions d’euros en faveur du géant italien de l’électricité, Enel ; cette somme correspond à la première moitié d’une opération s’élevant à 600 millions d’euros au total. Les modalités prévoient de récompenser l’entreprise si elle abaisse ses émissions de CO 2 jusqu’à un certain niveau et de la pénaliser si elle échoue.

« Des structures de ce type introduisent une incitation à décarboner », explique Giulio Horvath, un chargé de prêts de la BEI qui a travaillé sur l’opération. « Nous voulions mettre en œuvre ce concept et nous espérons le reproduire auprès d’autres clients sur d’autres marchés. »

Enel se sent en parfaite adéquation avec la structure de ce prêt. L’entreprise, qui est le plus important opérateur privé d’électricité d’origine renouvelable au monde, est une pionnière en matière de financements liés à un objectif. En 2019, elle a émis une obligation pour 1,5 milliard de dollars, assortie de modalités de paiement liées à un objectif relatif aux énergies renouvelables. Il s’agissait de la première obligation de ce type sur le marché. Depuis, l’entreprise a élaboré une stratégie visant à lier ses activités de financement aux objectifs de développement durable des Nations unies, dans des domaines tels que l’énergie propre et d’un coût abordable et les changements climatiques.

Associer un financement à des cibles spécifiques plutôt qu’à des projets individuels présente un avantage : celui de contribuer à un plus fort engagement dans l’ensemble de l’entreprise. « Si vous accordez un financement sur la base d’un projet, vous ne pouvez pas être sûr à 100 % que les différents services de l’entreprise concernée travaillent avec le même but en ligne de mire », explique Alessandro Canta, responsable du service Finances et assurances d’Enel. « Mais si vous changez de logique et financez la stratégie, vous augmentez la certitude qu’une entreprise s’engagera à atteindre son objectif. »