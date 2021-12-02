Lorsque vous actionnez l’interrupteur d’une lampe pour l’allumer, deux pièces métalliques entrent en contact pour former un circuit basse tension et le courant passe dans l’ampoule. Et le circuit se coupe lorsque vous l’éteignez.

Le même mécanisme de base s’applique aux commutateurs destinés aux réseaux haute tension qui alimentent les grands bâtiments, les usines et les centrales électriques. Simplement, ces commutateurs, appelés appareillages de commutation, pèsent entre 800 et 1 200 kilogrammes et sont plus gros qu’un réfrigérateur industriel. Étant donné que les puissances en jeu sont nettement supérieures, la technologie est plus complexe.

Nombre de ces appareils de commutation géants contiennent un réservoir rempli d’un gaz sous pression appelé hexafluorure de soufre, ou SF6. Ce gaz joue le rôle d’isolant, empêchant le courant électrique de créer un arc (tout comme le ferait la foudre) lorsque les parties métalliques se séparent ou entrent en contact.

Le problème de ces appareillages de commutation, qui sont utilisés dans le monde entier, c’est que le SF6 est le gaz à effet de serre le plus puissant au monde. Un kilogramme de SF6 équivaut à 23 500 kilogrammes de CO 2 . Les émissions annuelles de SF6 équivalent au CO 2 émis par 100 millions de voitures. En outre, l’utilisation du SF6, à l’échelle mondiale, devrait augmenter de 75 % d’ici 2030, par rapport aux niveaux de 2019. Il est urgent de recourir à des solutions de substitution durables.

C’est là que commence l’histoire d’une entreprise établie à Berlin, appelée Nuventura.