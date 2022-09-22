La scène est installée et l’édition 2022 du concours de l’innovation sociale, parrainé par l’Institut BEI, est sur le point de commencer.

À Vienne, fin septembre, 15 jeunes pousses entreront en lice pour remporter jusqu’à 75 000 euros destinés à les aider à renforcer l’impact de leurs projets. Même les finalistes qui ne remportent pas une somme d’argent rejoindront une communauté d’entrepreneurs et d’entrepreneuses partageant les mêmes valeurs à des fins de formation, de réseautage et de mise en relation avec les investisseurs.

Certains participants espèrent commercialiser des inventions reposant sur la science, d’autres se concentrent sur des réponses à la crise climatique et d’autres encore ont créé des entreprises dans le but de remédier à d’autres questions de société. Ils ne disposeront que de quelques minutes sur scène pour convaincre les membres du jury.

La pression est forte lors de cet événement divertissant qui met en lumière des entrepreneurs et entrepreneuses qui veulent changer le monde.