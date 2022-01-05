Noura Saad travaille comme bibliothécaire à Gizeh, sur la rive ouest du Nil, à proximité du célèbre Sphinx et de la Grande Pyramide. Pendant des années, elle s’est déplacée en voiture ou en bus pour se rendre à son travail, en butte aux embouteillages et aux retards. Aujourd’hui, son trajet domicile-travail a radicalement changé. L’an dernier, elle a commencé à emprunter une ligne de métro dont la nouvelle extension relève d’un grand projet de transport égyptien, financé en partie par la Banque européenne d’investissement, visant à moderniser et à agrandir le réseau souterrain qui, par endroits, s’était fortement dégradé.

« À mes yeux, le métro est le moyen le plus rapide de circuler au Caire, car je gagne plus d’une heure quand je le prends pour aller travailler », explique Noura. « Il m’est indispensable pour la plupart de mes déplacements, afin d’échapper aux embouteillages des transports cairotes et d’éviter de prendre des bus ou des taxis. »

Les évolutions en matière de transports sont également bénéfiques pour le climat. Il est absolument nécessaire de réduire le recours à la voiture au Caire, l’une des villes les plus encombrées au monde, où la pollution atmosphérique dépasse souvent les limites préconisées par l’Organisation mondiale de la santé.

Lorsque Noura prend le métro depuis son domicile à Al Marj, à 30 kilomètres de son lieu de travail, elle évite de prendre une voiture ou un bus et de perdre deux heures voire davantage dans les embouteillages.

Le projet de métro et un programme associé visant à convertir les lignes ferroviaires en lignes de métro ou de tramway présentent de nombreux avantages. Ils permettent à la population d’accéder à de meilleurs emplois dans de nouvelles localités et, en rapprochant les étudiants d’une plus grande variété d’écoles, les aident.à intégrer de meilleurs établissements.

Le moyen le plus rapide pour entrer ou sortir de la ville

L’Égypte caresse de grands projets pour améliorer ses transports et permettre aux habitants des grandes villes de se rendre d’un point A à un point B de façon plus durable. En mai 2021, la Banque européenne d’investissement et l’Égypte ont signé la deuxième tranche d’un prêt de 1,1 milliard d’euros destiné à financer des projets de métro et de tramway à Alexandrie et au Caire, les deux plus grandes métropoles égyptiennes. Ces zones métropolitaines ont connu une forte croissance démographique au cours des dernières décennies, mais le réseau de transport n’a pas suivi.

Au Caire, la ligne de métro 3, également financée en partie par la BEI, constitue la partie la plus récente du réseau de la ville et est en cours de construction. Sur cette ligne, les voitures sont climatisées et la conduite est automatisée. Elle relie le centre-ville du Caire à l’aéroport, et 15 stations supplémentaires sont prévues. Les financements seront également utilisés pour de futurs projets, tels que la mise à niveau électrique et mécanique d’un tronçon de 23 kilomètres sur la ligne 2 du métro au Caire, l’amélioration et le prolongement du tracé d’un tramway à Alexandrie et la conversion en ligne de métro d’une voie ferroviaire urbaine de 22 kilomètres à Alexandrie.