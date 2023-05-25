On pourrait penser que le télécopieur a entrepris un voyage sans retour vers le pays des technologies obsolètes. Mais pas dans le domaine de la santé, regrette Muhammad Ali Khan, cofondateur de la start-up Pillio.

L’insuffisance du passage au numérique dans le secteur médical en Europe « est un énorme fardeau qui pèse sur le personnel infirmier et les médecins », déplore Muhammad Ali Khan. « Ils tiennent le système à bout de bras, mais cela ne pourra pas durer encore bien longtemps. »

En Allemagne, où Pillio est basée, le personnel infirmier qui s’occupe des patients chroniques reçoit chaque semaine des milliers de plans de traitement de la part des médecins. Ils les envoient par fax aux pharmaciens, qui saisissent manuellement les informations dans leurs propres systèmes informatiques. « Si une infirmière a besoin de changer un médicament, elle envoie un autre fax à la pharmacie », poursuit Muhammad Ali Khan. Résultat : chaque infirmière ou infirmier peut passer entre trois et quatre heures par jour à ne gérer que de la paperasse.

Avec Pillio, Muhammad Ali Khan entend remplacer les procédures manuelles qui engorgent le système, engendrent l’épuisement des professionnels de santé et réduisent le temps consacré aux soins.

« Nous cherchons à simplifier radicalement le parcours de soins en améliorant la technologie de base qui n’a pas évolué d’un iota depuis les années 1980. »