Cela peut sembler effrayant pour les projets publics. Avez-vous des conseils à donner aux partenaires publics et privés dans ces situations ?

Cette crise va certainement mettre à l’épreuve le volet « partenariat » des partenariats public-privé. Je pense que la communication entre les parties est essentielle. Le partenaire privé doit comprendre les exigences et les pressions auxquelles son partenaire public est soumis pour assurer la continuité de la prestation des services publics. Dans le même temps, le partenaire public doit comprendre les défis que le partenaire privé doit relever pour assurer la prestation de son côté.

À un moment donné, et le plus tôt sera le mieux, il faudra s’atteler à permettre un retour à la normale et il sera dans l’intérêt de tous que les parties sortent aussi indemnes que possible de tout cela. Nous avons un rôle à jouer ici en rassemblant notre réseau d’acteurs du secteur public, en leur donnant la possibilité de communiquer et de partager des idées et des solutions pour travailler de manière constructive avec nos partenaires du secteur privé.

Qu’est-ce que cela signifie pour l’avenir des partenariats public-privé ? Ces types d’accords seront-ils plus compliqués à mettre en œuvre ?

En ce qui concerne les projets individuels, je pense que les partenaires tant publics que privés seront beaucoup plus attentifs et prudents lorsqu’il s’agira d’introduire de la flexibilité dans les dispositions contractuelles. Le coronavirus a mis en évidence de manière inédite la nécessité d’être souple et réactif dans la prestation des services publics. Lorsqu’il est impliqué, le secteur privé va continuer à jouer un rôle clé dans le soutien de cette démarche.

Dans le même temps, les partenaires veilleront, de manière beaucoup plus attentive et prudente, à ce que les contrats établissent clairement la manière de gérer les risques élevés et les responsabilités en cas de pandémie ou d’autres situations d’urgence comme celle-ci. Qu’est-on raisonnablement en droit d’attendre de l’autre partie sur le plan pratique et financier dans ce genre de situation ? Et puis, si vous pensez à la situation dans son ensemble, il sera intéressant de voir l’attitude que les pouvoirs publics adopteront à l’égard des PPP à la suite de cette crise et de ses retombées économiques. Nous allons probablement constater une divergence, comme lors de la crise financière de 2008. Dans certains cas, les dépenses publiques seront freinées et les investissements dans de nouveaux projets ralentiront considérablement.

Il est important de se rappeler que les gouvernements ont des besoins importants en matière de dépenses d’infrastructure, notamment en ce qui concerne l’action pour le climat et les engagements en faveur du « zéro carbone ». Nous nous attendons donc à ce que les autorités donnent la priorité aux dépenses d’infrastructure dans certains cas afin de stimuler la reprise économique. Et alors, la question sera de savoir si elles opteront pour un financement privé dans le cadre d’un PPP ou si elles choisiront l’emprunt public classique. Les PPP peuvent offrir un excellent rapport coût-résultats et constituer un investissement supplémentaire pour l’État. Toutefois, leur mise en œuvre peut être longue et complexe et, pour garantir une concurrence saine, il faut que le secteur privé soit dynamique.

Certains pays ont une grande expérience et de bons antécédents en matière de PPP, mais d’autres beaucoup moins, et ils doivent donc relever le défi supplémentaire de renforcer les compétences et les capacités pour soutenir de bons projets en PPP. C’est ici que l’EPEC et la BEI ont un rôle à jouer.

Il y a aussi la volonté du secteur privé de continuer à participer à ces accords, avec les risques, les défis et l’incertitude qu’ils comportent. Sans oublier l’appétit et la capacité des banques et des autres bailleurs de fonds à continuer à fournir des financements à long terme. Un autre acteur intéressant sera le marché de l’assurance et sa capacité à proposer des solutions pour faire face au risque de futures pandémies.

Avec davantage de recul, il convient de mentionner aussi l’incidence de la crise sur la planification et la préparation des projets d’infrastructure de manière plus générale. Les systèmes de travail, de déplacement et de communication – pour la société, les pouvoirs publics et les entreprises – ont été bouleversés au cours des derniers mois et certains pourraient ne jamais revenir à ce qu’ils étaient auparavant. Cela signifie donc que les autorités devront revoir leurs prévisions et leurs hypothèses concernant la demande et l’utilisation des infrastructures publiques dans le cadre de leur planification pour l’avenir.

La Banque met en place un important programme d’assistance pour faire face au nouveau coronavirus. Quel rôle votre équipe pourrait-elle jouer dans ce programme ?

Les choses ne ralentissent certainement pas pour nous. Notre mission au sein de l’EPEC est d’aider le secteur public à mettre en place de bons partenariats public-privé et nous le faisons en partageant les informations, les meilleures pratiques et les enseignements tirés à travers notre réseau européen. Nous conseillons les gouvernements sur les questions stratégiques et les promoteurs dans l’élaboration de leurs projets. La crise du coronavirus ne changera pas cette mission ni les services que nous offrons. Nous poursuivrons toutes ces activités, mais en effet, il est probable que l’EPEC voie son rôle croître à mesure que le marché se fraie un chemin à travers cette crise et dans ces partenariats à l’avenir.

