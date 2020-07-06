En 2016, l’ouragan Matthew a dévasté les provinces du nord de la République dominicaine, laissant derrière lui des routes, des ponts et des habitations fortement endommagés. Les eaux venues de l’océan ont inondé de grandes étendues de terres agricoles qu’elles ont rendues inutilisables. Des milliers de personnes ont vu leur habitation détruite, souvent de manière irrémédiable.

Ensuite, en 2017, le pays a été touché par les ouragans Irma et Maria, dont les effets se font encore sentir aujourd’hui.

Alors que le climat continue de changer, les ouragans vont probablement devenir plus fréquents et plus intenses.

C’est pourquoi la République dominicaine a lancé un programme de rétablissement des services sociaux et de reconstruction des habitations et des infrastructures essentielles dans les provinces de Monte Cristi, Espaillat, Puerto Plata et Duarte, qui ont été les plus touchées par l’ouragan Matthew.

Emerson Vegazo est directeur à la direction générale pour la coopération multilatérale, l’organisme de la République dominicaine chargé de la mise en œuvre des projets soutenus par des financements de l’Union européenne et d’autres fonds internationaux. Il explique que la raison pour laquelle le parc de logements a subi les dommages les plus importants est très simple : les groupes humains s’établissent généralement le long des cours d’eau, dans les régions côtières – en d’autres termes, dans des zones plus risquées et plus vulnérables, qui sont les plus exposées aux inondations et aux glissements de terrain. S’éloigner de ces zones est un réel défi, mais s’avère nécessaire pour que les populations deviennent moins vulnérables.