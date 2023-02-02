Le secteur des technologies s’apparente généralement à un « club réservé aux hommes ». Dora Palfi, entrepreneuse dans le domaine des technologies en Suède, a elle-même subi cette disparité entre les sexes.

Originaire de Hongrie et très tôt intéressée par les technologies, Dora Palfi a obtenu une licence en neurosciences et en informatique à l’Université de New York Abu Dhabi. Dans son premier emploi en tant que développeuse, on l’appelait souvent « la fille du septième étage », une allusion à la série britannique « The IT Crowd ». Aujourd’hui encore, elle est souvent la seule femme dans la pièce quand il est question de technologie.

L’inégalité en matière de technologies commence dès le début de l’adolescence. Selon Dora Palfi, à l’âge de 14 ans, seuls 12 % des filles s’y intéressent. Mais jusqu’à leurs 12 ans, les garçons et les filles montrent à peu près le même intérêt pour ce domaine.

Comme exemple d’inégalité, Dora Palfi cite l’application de surveillance de la santé d’Apple, qui initialement ne permettait pas aux femmes de suivre leurs cycles menstruels. « Si la technologie est l’avenir, et si les femmes ne participent pas sur un pied d’égalité à son essor, alors elles n’ont pas la même possibilité de façonner l’avenir », affirme-t-elle.