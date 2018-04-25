« Deux ans plus tard, vous pouviez trouver nos points de chargement solaires dans des villes de cinq pays, » déclare Bojana Borković, qui fait partie des fondateurs de l’entreprise. Il a en revanche fallu beaucoup plus de temps pour trouver un endroit approprié où implanter le siège de notre entreprise.

En octobre 2015, Strawberry Energy a finalement trouvé où installer ses locaux lorsque le parc scientifique et technologique a ouvert, dans la forêt de Zvezdara située dans la capitale du pays, Belgrade. L’objectif est de favoriser la collaboration entre les entreprises nouvelles et innovantes. « Il y a un sentiment d’appartenance à une communauté, » affirme Bojana Borković. « Nous avons là la possibilité de collaborer avec des gens de différentes entreprises, de participer gratuitement à des séminaires de formation et à des conférences qui ont lieu au parc et, ce qui est le plus important, de rencontrer des clients potentiels. »

« Le parc est devenu un endroit incontournable, » ajoute-t-elle.

Le concept du parc scientifique

Les parcs scientifiques, qui sont apparus dans les années 1950 en Amérique, sont des environnements de travail qui reposent sur une planification stratégique. Ils se trouvent généralement à proximité d’universités ou d’organismes de recherche publics ou privés de manière à favoriser les échanges de connaissances entre les personnes et les jeunes entreprises ainsi que l’émergence de nouvelles idées.