Récemment encore, il aurait semblé exagéré de décrire la Serbie comme un pôle de recherche en réalité virtuelle, santé en ligne ou intelligence artificielle. Mais cet été, trois nouveaux laboratoires ont vu le jour dans le centre d’innovation de la faculté de génie électrique de l’université de Belgrade. De jeunes et talentueux chercheurs serbes peuvent y repousser les frontières de ces domaines scientifiques très avancés en restant dans leur pays.

Ces nouveaux laboratoires constituent le dernier volet du développement du centre d’innovation, qui a été fondé en 2006 en tant qu’entreprise née de la recherche de la faculté de génie électrique de l’université. L’objectif était de jeter des ponts entre science et industrie pour générer les innovations les plus avancées dans les domaines du génie électrique et des technologies de l’information.

Ces nouveaux laboratoires sont « équipés du matériel informatique et des systèmes de capteurs les plus avancés, permettant ainsi de la recherche et des projets scientifiques d’un nouveau genre reposant sur les concepts technologiques les plus sophistiqués », a déclaré Ilija Radovanovic, directeur adjoint du centre d’innovation.

Cet équipement précieux, qui servira à étudier la réalité virtuelle, la santé en ligne, l’ingénierie biomédicale mais aussi l’automatisation et le contrôle industriels sera financé par la Banque européenne d’investissement, l’instrument d’aide de préadhésion de l’UE, la Banque de développement du Conseil de l’Europe et les autorités serbes.

« À la suite de notre investissement de 200 millions d’euros dans le secteur de la recherche-développement en Serbie, nous sommes fiers d’observer ces résultats étonnants produits par nos efforts conjoints en faveur de l’innovation, de la compétitivité économique et des avancées technologiques en Serbie », a affirmé Dubravka Nègre, directrice régionale de la Banque européenne d’investissement pour les Balkans occidentaux. « Nous savons qu'il est important d’encourager de jeunes gens talentueux lors de leur entrée dans la vie active afin de canaliser leurs idées via un système de soutien professionnel qui leur permet de poursuivre leur carrière dans leur pays. »

Allier talent, savoir-faire et créativité

La caractéristique la plus notable du centre et de ses nouveaux laboratoires est l'approche pluridisciplinaire qui y est mise en place, permettant le développement de solutions pour les utilisateurs finals pour des projets et des finalités spécifiques.

« Cette approche pluridisciplinaire n’est possible que dans des environnements de recherche où les sciences sont appliquées pour répondre aux demandes industrielles et sociales », explique Ilija Radovanovic. « Nous favorisons ainsi les jeunes professionnels qui sont en mesure de mettre à profit leur créativité et leur savoir-faire pour relever les tout derniers défis scientifiques et technologiques à l’échelle mondiale. »

Depuis sa fondation, le centre d’innovation a participé à plus de 150 projets en collaboration avec des établissements de recherche et de sciences internationaux, ainsi qu’avec des représentants du secteur.

« À l’avenir, le centre d’innovation poursuivra sa mission, à savoir mettre en relation les talents, le savoir-faire, l’expérience, les idées et la créativité, bâtissant ainsi un environnement propice à la mise en œuvre de recherches, de solutions et de projets nouveaux et innovants, ainsi qu’au développement des compétences professionnelles de nos ingénieurs et chercheurs », affirme Ilija Radovanovic.

Nouvelles compétences pour une nouvelle ère

Ces types d’investissements et de projets ont placé la Serbie sur la carte mondiale de l’innovation. Aujourd’hui, de nombreuses sociétés internationales et universités engagent des experts issus de ce centre d’innovation pour mener des recherches sur leurs produits, qui constituent des innovations potentielles pour le marché. Les jeunes scientifiques de la faculté de génie électrique peuvent, par conséquent, bénéficier des mêmes possibilités et défis professionnels que partout ailleurs en Europe.

Les applications des découvertes de ces laboratoires sont nombreuses : logiciels, santé, médecine, jeux, sport, commercialisation ou éducation. Le centre d’innovation met actuellement au point des innovations technologiques reposant sur l’industrie 4.0, qui se concentre sur la transformation numérique de processus industriels, et la société 5.0, un concept qui vise à trouver un équilibre entre développement économique et avancées sociales.

« Nous sommes ouverts à de nouvelles collaborations scientifiques et commerciales, à l’élargissement de notre réseau de partenaires et à l’échange de savoir-faire dans tous les domaines innovants tels que l’intelligence artificielle, les technologies de l’information, l’internet des objets, l’ingénierie biomédicale et la réalité virtuelle, entre autres », explique Ilija Radovanovic. « En outre, nos laboratoires seront à la disposition d’ingénieurs, de chercheurs, d’étudiants, d’institutions, d’entreprises et de jeunes pousses qui tentent de faire avancer de nouvelles recherches scientifiques et de développer leurs idées innovantes. »

Ces nouveaux laboratoires montrent que la Serbie adopte les nouvelles technologies et laisse son empreinte sur cette nouvelle ère de la science et de l’industrie marquée par l’innovation et la collaboration.