L'Espagne est souvent associée au soleil et aux vacances en famille, mais c'est aussi la patrie de « Don Quichotte », le chef-d'œuvre de Cervantès qui se déroule dans un paysage ponctué de moulins à vent. Le vent est toujours un enjeu important en Espagne, même si la technologie a évolué.

Le pays compte parmi les meilleurs sites au monde pour la production d’énergie éolienne. La multinationale espagnole Acciona est très active en matière de développement durable aussi bien sur le marché national qu’à l’étranger.

Selon José Manuel Entrecanales, directeur général d’Acciona, la société a pour objectif d’être le chef de file de la transition vers un modèle énergétique sans carbone tout en contribuant à l'amélioration des conditions de vie des populations auprès desquelles elle opère.

L’entreprise, qui a signé en janvier un prêt de 100 millions d’EUR avec la Banque européenne d’investissement, indique que la durabilité gagnera en importance à mesure que la croissance économique relèvera le pouvoir d'achat et le niveau de vie des populations partout dans le monde, notamment dans les pays en développement. Cette tendance entraînera une augmentation de la demande pour des produits de première nécessité tels que l’énergie et l’eau.

Pour soutenir cette nouvelle croissance sans endommager l’environnement, nous aurons besoin de solutions inventives et d’immenses investissements dans les infrastructures. Pour Acciona, les réponses se trouvent dans l'innovation et la recherche