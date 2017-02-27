1) L’Internet des objets

C’est la tendance qui consiste à connecter à l’internet les appareils du quotidien pour qu’ils puissent envoyer et recevoir des données. « Tous nos produits en phase de développement sont prêts à être connectés à l’internet », affirme Boštjan Pečnik.

2) Vieillissement de la population

« Notre mission : innover pour simplifier la vie des utilisateurs. Mais nous observons des différences entre les attentes des jeunes utilisateurs et celles des plus âgés quant à la façon dont ils souhaitent que leur vie soit simplifiée. Prenons par exemple l’interface utilisateur d’un appareil. Les plus jeunes veulent qu’elle s’apparente à celle de l’écran tactile de leur téléphone intelligent. Tandis que les plus âgés veulent appuyer sur des boutons. Ils aiment sentir le mécanisme de l’interface. »

3) Espace de vie restreint pour des ménages plus petits et face à l’urbanisation des populations

« Ces tendances entraînent une demande d’appareils plus compacts, comme des fours et des lave-linge de petite largeur, qui s’intègrent parfaitement aux appartements exigus et conviennent aux ménages plus petits. Mais nous notons une tendance intéressante propre à ces consommateurs. En raison de leur vie bien remplie, ils ne lavent leur linge que le week-end. Ils attendent donc de ces lave-linge petite largeur une capacité plus importante que par le passé. »

4) Santé et bien-être

« Les consommateurs attachent une grande importance à une meilleure hygiène en matière de stockage, de préparation de la nourriture et d’entretien de leurs vêtements et sont donc disposés à en payer le prix. Cela se traduira par des appareils à vapeur et permettant une cuisson à des températures plus basses. Les consommateurs mangent aussi de plus en plus chez eux, influencés en grande partie par les émissions culinaires du petit écran. Les nouveaux appareils connectés, qui permettent de télécharger les recettes des chefs vedettes de ces émissions, répondent à cette tendance. »

5) Conscience environnementale

Il y a environ cinq ans, nous avons noté que les consommateurs voulaient s’attaquer au problème de leur grande consommation d’eau et d’énergie. Mais nous savons qu’ils ne l’accepteront pas aux dépens de la fonctionnalité. Nous devrons essayer de réduire l’impact environnemental sans sacrifier la fonctionnalité ou la qualité. »

Selon Matteo Fusari, ingénieur principal à la division Industries innovantes de la BEI, à titre d’exemple, les lave-linge modernes ont réduit d’un tiers leur consommation d’eau et d'énergie par rapport à il y a 20 ans. La tendance est comparable pour les lave-vaisselle : leur consommation d’énergie a presque diminué de moitié et les volumes d’eau utilisés par cycle représentent aujourd’hui moins de 80 % des volumes nécessaires au lavage à la main de la même quantité de vaisselle. « Cela a été possible grâce aux investissements dans la recherche-développement et l’innovation et aux avancées technologiques connexes », affirme-t-il.