Enquête de la BEI sur l’investissement (EIBIS) – Informations complémentaires

L’enquête annuelle du Groupe BEI sur l’investissement et le financement de l’investissement est une étude à l’échelle de l’UE qui rassemble des informations qualitatives et quantitatives sur les activités d’investissement d’entreprises non financières, sur leurs besoins de financement et sur les difficultés auxquelles elles sont confrontées. En outre, elle aborde des sujets d’un grand intérêt stratégique, tels que la transformation numérique, les changements climatiques et les chaînes d’approvisionnement.

L’enquête porte sur environ 12 000 entreprises des 27 pays de l’UE et 800 entreprises implantées aux États-Unis. Elle aborde un large spectre de questions relatives à l’investissement des entreprises et au financement des investissements. Elle fournit ainsi une somme sans égale d’informations à l’échelle des entreprises sur les décisions d’investissement et les choix de financement des investissements, ainsi que sur d’autres sujets stratégiques. Basée sur un échantillonnage stratifié, elle est conçue pour être représentative :

au niveau de l’UE,

au niveau national,

au niveau de chaque groupe sectoriel (industrie manufacturière, services, construction et infrastructures) et au niveau des catégories d’entreprises de différentes tailles (des microentreprises aux grandes entreprises), pour la plupart des pays.

Toutes les entreprises sondées ont été choisies par échantillonnage dans la base de données ORBIS de Moody’s.

L’EIBIS est réalisée chaque année, la première série d’entretiens ayant eu lieu en 2016. Elle a pour but de constituer un échantillon de données sur les entreprises. À cette fin, toutes les entreprises ayant participé à l’enquête sont invitées à faire l’objet de nouveaux entretiens au cours des phases suivantes si elles le souhaitent. Pour compenser l’érosion du panel et assurer une représentativité transversale, à chaque édition de l’enquête, l’échantillon de départ est complété par de nouvelles entreprises sélectionnées.

La BEI a chargé Ipsos de réaliser l’enquête au moyen d’entretiens téléphoniques qui sont menés chaque année au printemps et en été.