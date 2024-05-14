Senegal and the EIB

The EIB has worked with Senegal since 1966.
We have invested in infrastructure and climate action projects that enhance connectivity with the country’s neighbours, boost trade and foster sustainable growth. We are supporting affordable solar power generation and sustainable urban transport. Through our longstanding relationship with SONES, the national water company, we have ensured access to safe water in Dakar and other urban centres across the country.
Thanks to EU support, we have brought electricity to the Casamance region - one of the poorest rural areas in the country - with a €13 million grant for the Senegal Electricity Modernisation project. The financing will contribute to improving farmers’ lives.
Additionally, through our financial intermediaries, such as BAOBAB Senegal and investees of Grameen Crédit Agricole Foundation, we provide farmers and micro-entrepreneurs - especially young people and women - with much-needed access to finance that enables them to start their own businesses.
The EIB provides finance and expertise for sound and sustainable investment projects in Senegal.
1966
1.06 Mrd €
EIB activity in Senegal by sector
(since start of operations)
EIB stories in Senegal
Individual stories speak far louder than figures and charts. Discover how our work improves the quality of life in Senegal and beyond
-
Partenariats de BEI Monde avec des donateurs
Lancez la vidéo et partez à la découverte de nos projets dans le monde, guidés par nos fonds fiduciaires financés par des donateurs. En unissant nos forces, nous avons une incidence concrète. BEI Monde prend soin des personnes et de la planète grâce à ses partenariats avec des donateurs.
-
L’occasion de se réinventer
1er Forum de la BEI : investir simplement et rapidement dans les technologies propres pour sortir des crises mondiales
-
Le confort, c’est avoir l’eau courante
Alors que les changements climatiques aggravent la crise de l’eau au Sénégal, de nouvelles infrastructures y soulagent plus d’un million de personnes
-
Production de vaccins contre le COVID-19 en Afrique | Thinking Global
Dans le premier épisode, nous vous emmenons au Sénégal. Qu’en est-il de la vaccination contre le COVID-19 en Afrique ? Les pays africains bénéficient-ils du soutien dont ils ont besoin pour fabriquer localement des vaccins contre le COVID-19 ?
-
La BEI soutient le premier système de transport rapide par autobus électriques en Afrique de l’Ouest
Le Bus Rapid Transit (BRT) de Dakar, appuyé par la BEI, est un projet pionnier en Afrique. Équipé de 121 bus qui fonctionnent à 100 % à l’électricité, il deviendra le premier système de transport rapide par autobus entièrement électrique d’Afrique de l’Ouest. Découvrez l’activité de la BEI au Sénégal.
-
Journées européennes du développement : entretiens avec Ambroise Fayolle et Amadou Hott
À l’occasion des Journées européennes du développement, nous abordons la question du développement et de l’autonomie de production des vaccins pour le Sénégal et l’Afrique avec Ambroise Fayolle, vice-président de la Banque européenne d’investissement, et Amadou Hott, ministre de l’économie, du plan et de la coopération internationale du Sénégal.
-
Accroître la production locale pour mettre un terme à la dépendance de l’Afrique en matière de vaccins
La Banque européenne d’investissement fournit 75 millions d’EUR à l’Institut Pasteur de Dakar, au Sénégal, pour construire une nouvelle usine de fabrication de vaccins qui produira 300 millions de doses par an. Lisez notre article de blog pour en savoir plus sur les projets cruciaux sous-tendant la vaccination dans les pays en développement.
-
Une capacité mondiale de production de vaccins
Davantage de partenariats et d’investissements sont nécessaires pour améliorer le niveau de vaccination dans les pays en développement et lutter contre de futures maladies. Voici comment la banque de l’UE intervient pour créer des installations de fabrication de vaccins en Afrique et vacciner d’autres régions du monde.
-
Les transports au service du développement
Dans les pays en développement, les transports favorisent la croissance économique et l’inclusion sociale. Voici comment les projets de transport améliorent la qualité de vie dans le monde – et luttent contre les émissions qui engendrent les changements climatiques.
-
Sortir la tête de l’eau
Dans les pays en développement, l’assainissement de l’eau est essentiel pour la santé et la croissance économique. Voici comment les projets relatifs à la gestion de l’eau et à l’assainissement améliorent la qualité de vie des populations du monde entier et les protègent contre les effets des changements climatiques
