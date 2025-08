Le Monténégro et la BEI

La BEI est active dans les Balkans occidentaux depuis 1977 et a signé sa première opération au Monténégro en 2009.

Nous avons contribué à améliorer cinq routes principales dans le pays en combinant un prêt de 40 millions d’euros à une subvention d’assistance technique de 1,5 million d’euros dans le cadre de l’initiative Résilience économique (IRE), la première subvention accordée à ce titre à un projet réalisé dans les Balkans occidentaux.

Outre la modernisation des infrastructures essentielles et l’essor du secteur privé (financement des PME), nos interventions dans le pays s’inscrivent dans le cadre du développement économique et social des Balkans occidentaux et se concentrent sur le renforcement de la compétitivité, de l’innovation et de l’action pour le climat.

Récemment, dans le cadre de notre appui continu à l’amélioration des systèmes scolaires de la région, nous avons soutenu un premier projet dans le secteur de l’éducation au Monténégro.