Le City Climate Finance Gap Fund à l’appui de villes du monde entier

Résumé : Cette vidéo présente la deuxième série de villes qui bénéficieront du soutien du City Climate Finance Gap Fund. La Banque mondiale et la Banque européenne d’investissement (BEI), en coopération avec la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), déploient le City Climate Finance Gap Fund, un nouveau partenariat qui œuvre pour des villes vertes, inclusives, résilientes, créatives et compétitives dans les pays en développement. Grâce à l’assistance technique soutenue par les donateurs, le Gap Fund a un objectif de financement d’au moins 100 millions d’EUR et vise à débloquer un montant estimatif de 4 milliards d’EUR pour aider les villes à transformer leurs ambitions en matière de climat en projets prêts à être financés.

